ВАЙНЦИРЛЬ: «В Шальке много травмированных, но я не впадаю в отчаяние»

© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

В среду «королевские синие» прибыли в Валенсию, где они проведут восьмидневный тренировочный сбор, на котором команда будет готовиться ко второй части сезона. Маркус Вайнцирль рассказал о спортивных результатах и об игроках.

Маркус Вайнцирль о ...

… зимних каникулах:

Я успел немного отдохнуть, но всё-таки был сосредоточен на предстоящих нам матчах. Я использовал свободное время, чтобы внимательно проработать план подготовки. Настоящий отпуск удастся провести только летом. Зимой я всё равно постоянно думаю о футболе. Такая же ситуацию и у Кристиана Хайделя. Мы хотим сделать всё для того, чтобы достичь успеха с «Шальке». Поэтому последние дни мы много думали и обсуждали различные темы.

… первом круге:

Первая часть сезона поделилась на три части: плохой старт, суперотрезок в середине и вновь неудачная фаза в конце. Мы хотим вновь начать удачную серию, как в октябре и ноябре.

… тесте по физподготовке накануне сбора:

Состояние игроков оцениваю положительно. Все футболисты поддерживали форму и выполнили домашние задания. Поэтому физическая подготовка во время сбора не должна стать для нас проблемой.

… целях сбора:

Сбор очень короткий и стремительный. Мы будем интенсивно готовиться к предстоящим матчам, чтобы успешно начать этот год. Поскольку физически игроки хорошо подготовлены, я буду больше внимания уделять тактике. Все парни мотивированы и хотят работать. К сожалению, до сих пор отсутствуют некоторые игроки. Их возвращение было бы моим самым большим желанием. Мы должны по максимуму задействовать те кадры, которые у нас есть и тренируются в Бенидорме.

… травмированных защитниках и нападающих:

Это наши проблемные зоны, так как ведущие игроки на этих позициях выбыли по разным причинам, и нам не хватает глубины состава. Но меня учили, что если ты не можешь никак повлиять на ситуацию, то нужно принимать её такой, какая она есть. Да, у нас много травмированных, но я не впадаю в отчаяние. К счастью, в строй вновь вернулись Шупо-Мотинг и Настасич.

… травме Хёведеса:

В конце второго круга у него возникли проблемы с бедром и, к сожалению, положение не улучшилось. Он проходит углублённое исследование, чтобы выявить истинную причину недомоганий. Мы должны дождаться результатов, тогда станет ясно, насколько серьёзно повреждение. Не было никакого смысла в его поездке вместе с командой на сбор. Естественно, мы ощущаем его отсутствие, не только потому, что он важный игрок. Всё-таки Бене капитан нашей команды.

… молодом нападающем Хаджи Райте:

Он отправился на сбор вместе с командой. Я постоянно нахожусь в плотном контакте с тренером команды U19 – Норбертом Элгертом. У Хаджи Райта есть потенциал, чтобы вырасти в большого игрока. Тренировочные сборы – отличное место, чтобы протестировать молодых талантов. Я взял его на сбор с основной командой не просто для заполнения состава. Я не совершаю такие поступки просто так.

… первом матче с «Ингольштадтом»:

Снова мы играем с ними после зимней паузы. Честно говоря, я рад, что это игра состоится сейчас, а не в декабре. В тот период у нас было очень много травмированных. Сегодня ситуация обстоит лучше и у нас есть время, чтобы планомерно подготовиться к игре.

Источник — ФК Шальке

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