Кубок Испании. Реал разбил Севилью, Реал Сосьедад победил Вильярреал

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Орландо САЛИДО: «Ломаченко интересен только самому себе» 09:16 — Ярик Ярославский "если я знаю, что он будет бегать и клинчевать" - ничего, кроме смеха - эти слова не вы...

ОФИЦИАЛЬНО: Рыбка и Селезнев подписали контракты с Карабюкспором 09:08 — pavelod Хрен его знает усилился или нагрузился ведомостью турецкий клуб.))) будем посмотреть. 09:04 — Артем Ильичев У сели пресс напрягся на первом коллективном фото) или то футболка маленькая)