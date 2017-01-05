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Кубок Испании. Реал разбил Севилью, Реал Сосьедад победил Вильярреал

Состоялись очередные матчи 1/8 финала турнира

  • 05.01.2017 07:42
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи

«Алькоркон» – «Кордоба» – 0:0

«Алькоркон»: Хименес, Бельвис, Вега, Нелсон, Эльхесабаль, Агуса, Иви, Тропи (Торибио, 67), Рей, Перес (Саму, 77), Родригес (Плано, 67).
«Кордоба»: Кешек, Гильермо Доносо (Серда, 62), Каро, де лос Рейес, Кабальеро (Монтерде, 79), Регаль, Альфаро, Лусо, Рамос, Пьоваккари (Риос, 75), Галан.
Предупреждения: Иви (24), де лос Рейес (37)

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» – 3:1
Голы: Виллиан Жозе, 17, Вела, 33, Ойарсабаль, 72 – Тригерос, 77

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Гонсалес, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Ойарсабаль, Прието, Вела (Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хуанми, 76).
«Вильярреал»: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Мусаккьо, Родри Эрнандес, Дос Сантос (Кастильехо, 76), Сориано, Тригерос, Сансоне, Пато (Борре, 82).
Предупреждения: Виллиан Жозе (65), Хосе Анхель (87), Мартинес (90), Кастильехо (90), Сориано (90)

«Реал» – «Севилья» – 3:0
Голы: Хамес, 11, 44, с пенальти, Варан, 29

«Реал Мадрид»: Касилья, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Кроос, Каземиро, Хамес (Данило, 79), Модрич, Асенсио (Иско, 67), Мората (Диас, 83).
«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Рами, Корреа (Бен-Йеддер, 82), Витоло, Гансо (Сарабия, 46), Иборра (Краневиттер, 59), Насри, Нзонзи.
Предупреждения: Иборра (24), Гансо (26), Марсело (42), Карвахаль (42), Меркадо (43), Витоло (83)

Источник — Sport.ua

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