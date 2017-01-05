Антонио КОНТЕ: «Теперь нужно начать все сначала»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте противопоставил поражение в матче против «шпор» (0:2) двум другим проигранным матчам чемпионата, отметив существенную разницу между ними.

В сентябре «синие» уступили дома «Ливерпулю» со счетом 2:1, а сразу после этого на выезде 3:0 «Арсеналу». Именно после этого итальянский специалист изменил схему игры, что позволило «Челси» добиться рекордной 13-матчевой победной серии в АПЛ, которая прервалась в первой игре 2017 года на «Уайт Харт Лейн» из-за двух голов, забитых Деле Алли.

«Мы разочарованы поражением, однако должны быть довольны серией из 13 побед кряду, чего в английском чемпионате добиться крайне сложно, — резюмирует Конте. — Сегодня мы уступили сильному сопернику, однако не стоит забывать, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» до последнего момента боролся за чемпионство. Маурисио Почеттино на протяжении нескольких лет проделал огромную работу с командой и сумел создать коллектив, который будет до заключительного тура бороться за место в Лиге Чемпионов или даже победу в АПЛ».

«Теперь нам необходимо начинать все с начала и продолжать работу. Тем не менее, сегодняшнее поражение в корне отличается от проигранных в сентябре матчей, поскольку тогда нас было сложно назвать единой командой. Сегодня мы продемонстрировали, что являемся единым целым, и это очень важно».

Конте отметил, что сегодня команда выглядела должным образом с точки зрения физической готовности

«Я стал свидетелем хорошей, сбалансированной игры между двумя сильными соперниками, — делится итальянец. — Обе команды демонстрировали интенсивный футбол, создавали голевые моменты, однако именно «Тоттенхэм» сумел реализовать свой лучший шанс тогда, когда мы допустили ошибку».

«Мы отлично начали второй тайм и имели возможности забить, однако пропустили второй мяч, который во многом напоминал первый. Я сам играл в футбол и знаю, что такое может случиться в любом матче. Нам необходимо продолжать работу, и это естественно. Перестройка команды началась лишь пять месяцев назад, и нам еще необходимо многое улучшить».

В ответ на предложение снова изменить игровую схему Конте лишь улыбнулся, поскольку сегодняшнему поражению предшествовала затяжная победная серия. Кроме того, он прокомментировал перепалку между Диего Костой и Педро после неудачно проведенной контратаки, отметив, что подобное разочарование является естественной реакцией на упущенный момент.

«Мы каждый день работаем над выбранной схемой в поисках нужных решений при действиях с мячом или без него, стараясь добиться нужного баланса, — добавляет Конте. — Сейчас моя задача состоит в том, чтобы вернуть команду на победные рельсы. Мы работаем вместе всего пять месяцев, однако уже сейчас возглавляем турнирную таблицу с тем же составом, что был в распоряжении клуба в прошлом сезоне. Мы можем быть довольны собой».

Источник — ФК Челси

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