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Владимир ЛИНКЕ: «Мы пытаемся быстро вернуть Харькову футбол»

Генеральный директор «Металлиста 1925» о сложностях первой части дебютного сезона в ААФУ

  • 05.01.2017 11:47
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facebook.com/metalist1925kh/. Владимир Линке
© facebook.com/metalist1925kh/. Владимир Линке
С большим интересом в Харькове восприняли создание команды «Металлист 1925», которая практически сразу включилась в чемпионат, проводимый под эгидой Ассоциации аматорского футбола Украины. Будучи участником группы 2, «Металлист 1925», под руководством главного тренера Александром Призетко, до последнего матча первого круга возглавлял турнирную таблицу, но проиграв в харьковском дерби «Солли плюс», уступил землякам первую строчку.
 
О том, как команда прошла первую часть сезона, какие преодолевала трудности, о том, что вообще представляет из себя чемпионат Украины среди аматоров, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал легендарный харьковский футболист, а ныне Генеральный директор «Металлиста 1925» Владимир Иванович Линке.     
 
— Спортивный итог первого круга для «Металлиста 1925» – второе место – вполне пристойный. Ожидали ли Вы, что команда, собранная незадолго до старта чемпионата, способна выдавать результат?
— Если честно, нет. Я понимал, что мы должны выступить неплохо, но чтобы так! Если бы ни две из трех первых игр, которые мы начали с листа, которые сыграли 0:0, не могли забить, у нас там особо и моментов не было, если бы мы хотя бы чуть раньше собрались, думаю, что у нас было бы на 4 очка, как минимум, больше. Две ничьи – с МФК «Житомир» и с «Викторией», я считаю, что это потери. Команда была с листа, а что такое «с листа» – тем более, молодые пацаны, и хорошо, что мы взяли ребят постарше. И молодые как-то вокруг них, и все-таки какой-то опыт есть. Так что, я не ожидал, что такое место будет. Я планировал 40 очков за весь сезон, в первом круге получилось мы на три очка больше взяли.

 
— Вы говорили об опытных футболистах – понятно, что у молодых через команду есть стимул для роста, но чем Вам удалось заинтересовать Сергея Давыдова, которому 32 года, и Александра Пивоварова, которому 31 год?
— У нас есть еще и Андрей Маслов, тот еще старше – ему 39. Тоже человек поиграл – и в Первой лиге много он играл в Днепродзержинске. По этому поводу скажу, что в свое время Евгений Лемешко набирал людей по каким-то их личным качествам. Он по этому критерию и отчислял, даже если футболист был неплохой. Так и у нас – эти ребята еще хотят поиграть, наверное, есть цель, здесь есть возможность – ну, почему нет? Денежный вопрос – он хорош, но не всегда он главный. К счастью. И опытные ребята, безусловно, помогли нам.



 
— Вы, как человек, многое в футболе повидавший, каким увидели для себя один из низших эшелонов нашего футбола? Каков его спортивный уровень? Были ли для Вас, если не сюрпризы, то какие-то совершенно неожиданные моменты?
— Есть команды слабее классом, а есть такие, как «Таврия-Скиф», как «Солли плюс». Это команды, где играют люди опытные, которые поиграли и в вышке, и в Первой лиге. И не пенсионеры, а люди, которые играют в футбол. Это две команды высокого класса. Мне не удалось увидеть живьем «Еднисть» и «Викторию», но они тоже вверху, а «Таврию-Скиф» и «Солли плюс» я видел – это команды хорошего класса. Думаю, что и во Второй лиге такого класса команд единицы.
 
То, что аматорская лига – это не высшая лига, я сразу понимал. В свое время я прошел всё. Я с командой из Ахтырки выходил во Вторую лигу, был тренером харьковской любительской команды «Меркурий», был тренером в чемпионате коллективов физкультуры. Так что, я с этим знаком. Другое дело, какой сейчас уровень? Если честно, то я ожидал, что слабее. В основном – неплохой уровень футбола. Нашим ребятам здесь можно набираться опыта. Плох тот футболист, который не победитель, который не воспитывает в себе победителя. А здесь можно побеждать, но единственное, чтобы вовремя становиться на место. Выиграть – выиграли, но надо понимать, у кого.
 
— А что можно сказать об организационном уровне? Раздевалки, душевые, горячая вода, условия безопасности, чему в последнее время уделяется повышенное внимание?
— Та ну это страшно! Там, где я был на выезде, вроде было нормально. Но ребята рассказывали, что играют, а потом возвращаются в гостиницу, чтобы покупаться, потому что ни раздевалки, ни помыться. Это минус нашей федерации, к сожалению – нельзя допускать такие команды! Это ведь элементарно сделать, это элементарные условия. Надо ставить условия при лицензировании: если вы подготовите это – пожалуйста, участвуйте. Плохо или хорошо, но сделал это Первомайский! Почему другие не могут? Я уверен, что могут – просто при лицензировании надо это обговаривать. А пока – каменный век. Не везде, но есть где в каменном веке. 
 
— Еще один момент. В привычном понимании болельщиков, тех, кто смотрит футбол по ТВ, футбол – это сидячие места, трибуны. В ААФУ на некоторых стадионах далеко не так. Доводилось видеть обзоры некоторых матчей, так на них болельщики стоят едва ли не по периметру боковых и лицевых линий поля? Если ли специфика у такого футбола? Как его воспринимают футболисты?
— Может быть, такое даже возбуждает, настраивает футболистов, то, что болельщики рядом. В Первомайском стадион на тысячу с лишним мест, ну кто думал, что может собраться под три тысячи? Просто мест не хватило – это одно. Второе – как в Англии? Где сидят болельщики – прямо возле бровки. На футболистов может по-разному влиять, но я к этому отношусь вполне спокойною Самое главное – как ведут себя болельщики. Если зрители болеют, поддерживают, как это было в Первомайском, если болельщики хозяев, болельщики гостей ведут себя прилично, то это нормально. Многое зависит не от того, где болельщики сидят, важно, как они себя ведут. 
 
— Вопрос о судействе. В Премьер-лиге есть такая проблема, что если неоднозначное решение арбитрами допущено в матче с участием «Шахтера» или «Динамо», то оно везде обсуждается в СМИ, становясь проблемой глобального масштаба. Если без их участия – резонанса меньше в разы. Вы, как человек, который в свое время был делегатом ФФУ, как оцените уровень судейства в ААФУ? Применительно к матчам «Металлиста 1925», были ли эпизоды, когда, на Ваш взгляд, после судейских решений возникали сомнения в компетенции арбитров?
— В этой лиге матчи обслуживают молодые арбитры, наверное, перспективные. И могу об уровне арбитража сказать, что ожидал, что будет хуже. Да, где-то арбитр мог ошибаться, но не было грубейших ошибок. У нас одна игра была, когда там не дали 11 метров, которые чистые были. А так – ни в одну, ни в другую сторону за весь первый круг я не видел грубейших ошибок, или неквалифицированного арбитра. Самое главное – наверное, у них тоже есть цель идти выше, поэтому, они и стараются, и большинство умеет судить. И я не слышал, чтобы были скандалы после матчей других команд.

 
— В ноябре в клубе была история с пространным заявлением на имя руководителя КДК ААФУ Владимира Трошкина, связанное со снятием с чемпионата клуба «Ингулец-3». Была после этого какая-то реакция на него со стороны ААФУ?
— К сожалению, никакой. Я не знаю, как это правильно – не то, что мы хотим возместить деньги. Наше письмо к тому, что неправильно ведет себя федерация. Есть у «Ингульца» еще две команды – Первая и Вторая лига. Вот они захотели, поигрались, четыре игры сыграли, все – снялись. Было бы понятно, что финансовые проблемы. Но раз есть финансовые возможности, получается, поигрался этот президент, и на этом закончили.
 
А письмо, которое он написал нам в ответ? Это же просто дикарь! Там пишется, что мы – чуть ли не наркоманы, что пишем такие письма. Что мы, наверное, наркоманы, или мало водки пьем. Я просто видел этого президента, это же кошмар! Наверное, как-то федерация должна влиять на это, если она уважает себя. Не может же такого быть – ты принял команду, а она тебя послала через четыре игры! Какие же то должны быть санкции! Это прежде всего неуважение к федерации, раз она сама себя не защищает.
 
Поэтому мы и подняли этот шум – не из-за того, что там 30 тысяч, хотя они бы нам не помешали. Главное то, что неуважение прежде всего к федерации, а потом уже ко всем участникам этих соревнований.
 
— Какие-то действия будете продолжать в этом вопросе?
— Этот вопрос пока открытый, поэтому, пока точно сказать не могу.       
 
— Чуть ранее от клуба было еще одно заявление – о подаче заявки в ФФУ на участие в процедуре аттестации футбольных клубов Украины на спортивный сезон 2017/2018 гг. С чем связана подача такой заявки в столь ранние сроки, когда до начала следующего сезона очень далеко? Возможно, в этом есть и момент пиара?
— Это федерация дала такие сроки. С такого-то момента можете подавать заявки, и мы были готовы. Там не одни мы, кто-то еще подал. Пиара никакого не было – зачем нам пиар? Я, наверное, к счастью, никогда не был в такой должности, в какой я сейчас. Может, если бы я проработал в этих структурах лет 30 с бумажками, я бы может пиарился. Это не пиар – это стремление большой футбол вернуть Харькову, такому городу – и футбольному, это же доказано, тот же «Шахтер» с «Динамо» здесь играл, сборная играла. Мы делаем эти шаги быстрее, чтобы вернуть большой футбол Харькову.
 
— Команда поднимется во Вторую лигу вне зависимости от спортивного результата?
— Такого быть не может – надо быть в четверке.    
 
— В одном из своих интервью, в котором речь шла о том периоде «Металлиста», когда его принял Александр Призетко, Вы произнесли такую фразу: «Приятно видеть, как у ребят горят глаза». Как с «горением глаз» обстоит дело в нынешней команде?
— Они продолжают гореть, они выходят – они получают удовольствие. Призетко проповедует футбол-игру, а не футбол-работу. И они получают от этой игры удовольствие. Если не получать удовольствие, то зачем выходить на футбольное поле. Я всегда говорил, что футбол – это игра. А от любой игры, как дети, так и взрослые должны получать удовольствие. И те же болельщики – ходят ведь же! Мы заняли по посещаемости четвертое или шестое место, точнее сейчас не скажу, по всей Украине среди всех лиг. Это показатель? Показатель! А на первой игре здесь было 7 тысяч – только на «Шахтер» – «Динамо» больше пришло. У пацанов горят глаза! Они играют на таком стадионе, приезжают гости с другими командами, они только час фотографируются по всему стадиону. Пока глаза горят, и даже у ветеранов.
 
— А когда «Металлист 1925» приезжает в другие города, особенный ажиотаж наблюдается?
— В Первомайском, они все-таки ближе всех к Харькову, мэр города и фирма «Терра» устроили праздник – у стадиона был и чан с кашей, и чай – все бесплатно. В городе был праздник! Мы когда поехали на самую первую игру в Ингулец, зная, что приедут наши болельщики, а там еще и народ запугали, что приедут наши болельщики, ларьки бить и чуть ли не насиловать женщин, полиции согнали столько, сколько местного населения, наверное, в этом селе. Некоторые, правда, так относятся: «Э, вас и так во Вторую лигу пустят», а некоторые – с уважением, даже с любовью, можно сказать.
 
— После первого круга команду покинули Сергей Наполов, при упоминании имени которого обязательно добавляют, что он забивал киевскому «Динамо», и Андрей Нестеренко. Нельзя ли чуть более детально о причинах их ухода?
— Нестеренко нам не подошел по своему отношению к футболу. Тем более он иногородний. Смысла нет приглашать человека из другого города, если наши не слабее, а еще и моложе его. Поэтому, мы поблагодарили его – и расстались. А Наполов – он и среди сезона хотел уехать. Он все время хочет выше играть. Мы его не держали, он попросился дать открепительный – мы и дали. Это его проблемы, его выбор.
 
— Означает ли это, что клуб готов расстаться с любым футболистом, как только ему последует более выгодное предложение со стороны?
— Наша политика – мы стараемся сохранить коллектив, но, к сожалению, мы – любители, и если кто-то не хочет, мы не держим. Потому что, кроме того, что мы не имеем права, так как мы любители. Контрактов у нас нет – это первое. А второе, смотря кого. Если кто-то будет уходить, будем разговаривать, будем уговаривать.
 
— Это первый случай, когда из команды уходят футболисты?
— Да, Наполов уже второй раз от нас уходит. Первый раз уехал на просмотр в Ингулец, один день пробыл в этой деревне. Думал, везде ждут. Ему там наобещали – сразу в Первую лигу. День побыл и вернулся. Молодые ребята не понимают, что здесь есть перспектива, что здесь есть какой-то порядок. Здесь прекрасный тренировочный процесс, прекрасные тренеры, отношение к футболистам, как и руководства, так и у болельщиков. Думают, хорошо там, где нас нет.



— Как Вы чувствуете, есть ли у футболистов какой-то «харьковский патриотизм», который мог бы здесь их удерживать?
— Это понятие, к сожалению, давно уже ушло из обихода. И не только в футболе. А в футболе тем более. Поэтому, такое слово, как патриотизм, я особо у них не вижу. Разве что, может быть, у тех ребят, что постарше. Условия у нас несравнимые с командами высших лиг, но, тем не менее, играют пацаны, идут к нам, и с большим желанием. И глаза горят, а раз горят глаза – значит, получают удовольствие от того, что они находятся здесь. Понятно, что нам тяжело, и мы пытаемся объяснить им, но пока так. Но мы довольны тем, как ведут себя ребята, как играют. Я уже говорил, что Лемешко набирал команду по человеческим качествам, мы стараемся придерживаться того же.
 
— Готовы ли Вы к тому, чем выше будет результат, чем больше футболисты будут «матереть» и прибавлять, заманчивых предложений на них будет обрушиваться больше. И некоторые из них, наверняка, будут из тех, от которых нельзя будет отказаться.
— Ну, а куда от этого денешься? Это футбол, это жизнь. Безусловно, это будет, и мы готовы к этому. Мы создали вторую команду, там, где молодежь оббивается. Её возраст только два месяца, и она играла на первенство города. В дальнейшем будет играть на первенство города, в зимнем чемпионате области будет участвовать. Дальше по мере продвижения первой команды будем двигать и вторую. Пока мальчишки оббиваются, мы проводим двухсторонки с первой командой.
 
— Есть ли у Вас договоренность с футболистами, что если кому-то последует звонок, то они поставят Вас в известность?
— У футболистов большое доверие к Призетко. Выходят на футболистов, тем более что сейчас они бесплатные. Насколько я знаю, если какие предложения идут, сразу же следует от футболистов звонок Призетко. У них есть к нему доверие, и он отвечает им взаимностью. Из каких клубов звонят, я бы сейчас не хотел говорить.

 
— Один из руководителей клуба Сергей Стороженко в своей конференции на неофициальном сайте клуба сообщил, что подготовку ко второй части сезона команда начнет 16 января. Есть ли уже более детальный план предсезонки: график, потенциальные спарринги. И в целом, есть информация, когда стартует второй круг?
— Насколько я знаю – 1 апреля начинаем второй круг. Пока мы не знали, мы не планировали ничего. Действительно, 16 января мы встречаемся, и по мере подготовки будем просматривать новых футболистов, которые сами к нам хотят, и которых мы будем приглашать. Мы планировали два сбора – Западная Украина и Турция. Но сейчас с Турцией всем известна ситуация, поэтому, скорее всего, будет два сбора на Западной Украине.
 
— Уже этой зимой произошли изменения в тренерском штабе. Можете их озвучить?
— Сергей Ралюченко будет помогать Призетко. Еще точно мы не решили, но, по крайней мере, чтобы не брать со стороны. Юрий Сивуха ушел, и Александра Горяинова попросим, чтобы он работал с вратарями. Руслан Колоколов останется один в селекционной службе, думаю, он и один справится.   
 
— Два ушедших футболиста – это существенная для клуба кадровая потеря? Её безболезненно можно заменить за счет внутренних резервов, или же будете приглашать футболистов со стороны?
— Наполов – да. Он хороший футболист, и это потеря. У нас есть парень, он переселенец из Донбасса, в свое время был в «Шахтере». Будем его пробовать, его подключили к первой команде в тренировочном процессе. Есть 17-тилетний Владислав Добарин, но ему пока тяжело. Из «Квадро» изъявил желание нападающий, и мы с удовольствием взяли. Ему 24 или 25 лет, но эту позицию надо закрывать.    
 
— Мы с Вами разговариваем в одном из офисов, расположенных на стадионе «Металлист». Как Вы оцениваете ситуацию, когда параллельно функционируют «Металлиста 1925» и СК «Металлист», который играл в чемпионате области?
— Они параллельно не функционируют. Я не знаю, для чего это было сделано. Той команды уже нет. Она образовалась раньше нас, и заявились. Ребята, которые выпускники молодые, и даже мои были у них. Позже, когда мы создали клуб, оттуда человек 10 или 12 сразу перешли к нам. Так что, той команды уже нет, и тренеров нет. Я не думаю, что она дальше будет играть. Во-первых, это не конкурент нам, а во-вторых, я не знаю, зачем это было сделано.
 
— За времена независимости Украины в «Металлисте» смена президентов стала привычным делом. Можно даже их перечислить – Дроздник, Бугай, Фельдман, Ярославский, Курченко. Почему, на Ваш взгляд, команда, которая очевидно пользовалась огромной поддержкой харьковчан, так и ходила из рук в руки, как переходящее знамя? Может, подобная чехарда и привела «Металлист» к его печальному исходу, в отличие от команд, в которых один президент много лет?
— Сейчас как дела у Коломойского?
 
— Наверное, не очень.
— Поэтому, наверное, когда президент клуба и власть в унисон, тогда есть команда.
 
— Получается, что многие годы в Харькове не было взаимопонимания между руководством города и президентами команды?
— Думаю, да. И, тем более, при Ярославском. И все об этом знают. Сейчас власть дает по ушам Коломойскому, вот в «Днепре» и есть такая ситуация. Власти нужен футбол? Не знаю. Попиариться на трибуне посидеть, когда сборная играет? А дальше что? Что они делают, чтобы футбол развивался дальше? Какие-то льготы для президентов клубов есть в тяжелой ситуации, какая-то помощь? Что для того делает страна, чтобы у нас развивался футбол? Я думаю, ничего. Только попиариться на трибуне.
 
— Хотелось бы немного поговорить о болельщиках. 7 тысяч на первом домашнем матче – Вас это удивило?
— Если честно, то думал, что на первую игру будет даже больше. Я ожидал, что и дальше 4-5 тысяч будут ходить. Потом пару игр было по 3. Так что, абсолютно не удивило, и на первую игру у нас было готово 12 тысяч билетов. Основания так думать – Харьков соскучился за футболом, хотел посмотреть, что это за команда, что она из себя представляет. Потому что, у нас как много друзей, так и много недругов, которые пытаются ничего не делая, сделать гадость. Мы что-то делаем по крайне мере, пытаемся, не теряя времени, быстро вернуть Харькову футбол. Харьков всегда был специфичным городом, а сейчас это чувствуется особенно. 
 
— Подчас даже самые преданные фанаты доставляют менеджменту клубов проблемы, особенно, эта проблема остро стоит сейчас – символика, речевки, фаейры. Если у вас прямой контакт с лидерами фан-движений?
— Болельщик что делает? Болеет за клуб. А это разве болельщики? Которые жгут, ломают, которые на трибуны несут символику, за которую клуб точно будет платить штраф, будут наказывать. Когда я работал в Академии, и здесь началась разговорная тема с болельщиками, они меня пригласили на Салтовке в кафе, которое принадлежит одному из фанатов, который у них за старшего. Собралось человек 50, они задавали вопросы, а я отвечал. Я им говорил: «Вот вы жжете файера. Клуб заплатил штрафы 50 тыс. гривен – это значит, что два возраста не выехали на хорошие турниры. Как дети будут расти здесь, не играя в хороших турнирах с сильными командами. И, тем не менее, вы кричите, где харьковские, и почему у нас играют иногородние и иностранцы». Всё – понимают. На следующей игре я сидел у них там, где барабаны, чуть с ума не сошел – ну и что? Опять файера. А один из их руководителей еще страшнее мне сказал, а как их сюда заманить, а как ультрасы придут, если не будут тут жечь?

 
Они мне рассказывают, что у вас будут ходить одни деды, которые будут кушать семечки. Я им даю пример, на всякий случай, что рекорд посещаемости в среднем за сезон держится с 1981 года, когда мы были в Первой лиге. Когда были эти «деды» и «кузьмичи», и как они болели. Многие и не ходят на футбол из-за того, что такое происходит на стадионах. Меня отец с трехлетнего возраста водил сюда, я смотрел футбол. Сейчас это реально? Я был, когда они с севера кучей побежали на юг через трибуны, и как эти мамы хватали деток, пищали и кричали! Это болельщики?
 
Я когда-то смотрел игру «Ливерпуля». Он играет дома, проигрывает 0:4, остается полторы минуты до конца, и весь стадион встает и поет знаменитый гимн клуба. Вот это – болельщики!
 
А по нынешнему сезону они сказали, что сами будут платить за себя, если будут какие-то штрафы. Скажу, что первую игру в Ингульце очень сильно поддержали, болели, и прошло без всяких конфликтов. Но страшно то, что некоторый процент футбол даже не смотрит. Поэтому, назвать болельщиками всех, это себя обмануть. Болельщик не может кричать «Мы с тобой», и тут же делать гадость клубу.
 
— Наш разговор происходит в первые дни 2017 года. Что бы Вы, как человек, имеющий в футбольном Харькове огромный авторитет, пожелали всем тем, для кого название «Металлист 1925» затрагивает какие-то струны души, в наступившем году?
— То, что мы наметили – расти в классе и быстрее вернуть большой футбол в Харьков. Скорее всего, это может произойти, когда будет стабильность в стране. Поэтому, желаю стабильности всем болельщикам и всем футболистам. Стабильности стране и уверенности в завтрашнем дне. Тогда и футбол будет развиваться.
 
Беседовал Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Фото — официальная страница «Металлиста 1925» в фейсбуке    

Источник — Sport.ua

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