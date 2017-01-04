Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Отчаянная попытка «Манчестер Сити» опротестовать удаление полузащитника Фернандиньо в противостоянии с «Бернли» в минувший понедельник завершилась неудачей, и теперь бразилец будет дисквалифицирован на четыре матча.Напомним, домашняя победа над соперником, игравшим вдесятером (2:1), оставила двойственные чувства у тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который порадовался результату, но остался расстроен решениями рефери Ли Мейсона удалить Фернандиньо и не фиксировать фол на голкипере Клаудио Браво в эпизоде с голом «бордовых».

«Сити» поддержал Гвардиолу и подал апелляцию на красную карточку Фернандиньо, хотя эта попытка изначально казалась обреченной на провал. И вот сейчас FA решила, что Мейсон принял правильное решение, и грубый фол 31-летнего бразильца на полузащитнике «Бернли» Йоханне Берг Гудмундссоне действительно заслуживает изгнания с поля.

Отметим, что это уже третья красная карточка для Фернандиньо в этом сезоне, в том числе вторая в рамках Премьер-Лиги. По этой причине дисквалификация полузащитника будет расширена с трех до четырех матчей.

Таким образом, теперь Фернандиньо пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против «Вест Хэма» в пятницу, а также поединки Премьер-Лиги против «Эверона» и «Тоттенхэма». Четвертым матчем пропуска станет либо встреча 4-го раунда Кубка Англии, либо выезд к «Вест Хэму» в рамках чемпионата, если «горожане» вылетят из кубкового турнира.

Источник — Fapl.ru

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