FA отменила красную карточку Фегули

FA признала неправоту рефери Майка Дина, отменив его красную карточку, показанную вингеру «Вест Хэма» Софиану Фегули в матче Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» в минувший понедельник.Напомним, Дин изгнал Фегули на 15-й минуте матча за жесткий стык с защитником «красных дьяволов» Филом Джонсом. Оставшись вдесятером, «молотобойцы» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич был категорически не согласен с красной карточкой своего подопечного, поэтому лондонский клуб подал апелляцию на решение Дина и потребовал отменить трехматчевую дисквалификацию, которая грозила Софиану.

И вот сегодня вице-президент «Вест Хэма» Карррен Брэйди сообщила в Твиттере, что протест ее клуба был удовлетворен, и Софиан теперь доступен для пятницы, когда на Олимпийский стадион пожалует «Манчестер Сити» в рамках Кубка Англии.

«Мне только что позвонили и подтвердили, что Софиан не будет дисквалифицирован на три матча и сможет сыграть в пятницу», — написала Брэйди.

Источник — Fapl.ru

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