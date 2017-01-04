Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Илья Близнюк покинул Металлург Запорожье

Специалист возглавит Еднисть из Плисок

  • 04.01.2017 21:44
  • 403 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Илья Близнюк
© Илья Близнюк

Похоже на то, что один из аутсайдеров второй лиги Украины – запорожский «Металлург» - остался без главного тренера.

Илья Близнюк, возглавлявший «красно-черных» в первой части сезона, покинул клуб и возглавил одну из самых титулованных аматорских команд Украины – «Еднисть» (Плиски).

Отметим, что коллектив, представляющий Черниговскую область, выступает в чемпионате Украины среди аматоров. По итогам первого круга чемпионата, «Еднисть» занимает в группе Б пятое место.

Отставание команды от лидера – харьковского «Солли Плюс» - составляет десять очков. В ближайших планах «Едности» - выступление на Мемориале Макарова, который 17 января стартует в Киеве.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.