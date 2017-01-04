Илья Близнюк покинул Металлург Запорожье

© Илья Близнюк

Похоже на то, что один из аутсайдеров второй лиги Украины – запорожский «Металлург» - остался без главного тренера.



Илья Близнюк, возглавлявший «красно-черных» в первой части сезона, покинул клуб и возглавил одну из самых титулованных аматорских команд Украины – «Еднисть» (Плиски).



Отметим, что коллектив, представляющий Черниговскую область, выступает в чемпионате Украины среди аматоров. По итогам первого круга чемпионата, «Еднисть» занимает в группе Б пятое место.



Отставание команды от лидера – харьковского «Солли Плюс» - составляет десять очков. В ближайших планах «Едности» - выступление на Мемориале Макарова, который 17 января стартует в Киеве.

Источник — Footboom

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