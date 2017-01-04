Последние комментарии

Тоттенхэм на Уайт Харт Лэйн прервал победную серию Челси 00:13 — sergio32z Шпоры грамотно вскрыли проблемы, которое обнаружились у пенсов в матче со "Стоком ". Ду... 00:09 — movkli шаровики, Тоттенхем с двух ударов в створ выиграли, но тем интереснее....

Петров покинул Олимпик 00:03 — filipini10 В любом случае удачного выступления, куда-бы не перешел!

Тайсон ФЬЮРИ: «Чувствую, что испортил наследие Кличко» 23:59 — bullyUA На могильной плите Тайсона Фьюри будет написано:Этот наркоман выиграл у великого Кличко бой под д... 23:57 — A-68 "Я чувствую, что испортил наследие Владимира Кличко"- воздух ты только испортил !!!

Мората хочет вернуться в Ювентус 23:58 — Brian10 Статистика не плохая, в Динамо мог бы пригодиться.