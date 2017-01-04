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Тоттенхэм на Уайт Харт Лэйн прервал победную серию Челси

Благодаря дублю Деле Алли подопечные Маурисио Почеттино обыграли лидера чемпионата

  • 04.01.2017 23:52
  • 323 просмотров
  • 2 комментария
Метки
facebook.com/TottenhamHotspur/
© facebook.com/TottenhamHotspur/

Отчет о матче ожидайте позже.
 

«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0 (1:0)

Деле Алли, 45+1, 54

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Данни Роуз, Кайл Уокер, Тоби Алдервейрельд, Эрик Даер, Ян Вертонген, Виктор Ваньяма, Мусса Дембеле (Гарри Уинкс, '74), Кристиан Эриксен, Деле Алли (Мусса Сиссоко, '86), Гарри Кэйн (Сон Хон Мин, '90+2)

«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Сезар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (Виллиан, '65), Неманья Матич, Н'Голо Канте (Сеск Фабрегас, '79), Эден Азар, Диего Коста, Виктор Мозес (Миши Бачуайи, '85), Педро Родригес

Виктор Ваньяма, 40. Деле Алли, 45+2. Данни Роуз, 87. - Педро Родригес, 18. Гари Кэхилл, 38.


Удары (в створ): 6 (2) - 7 (2)
Угловые: 1 - 6
Оффсайды: 2 - 4

ТОТТЕНХЭМ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 05.01.2017 00:09
    -1
    шаровики, Тоттенхем с двух ударов в створ выиграли, но тем интереснее....
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    sergio32z
    online
      sergio32z, 05.01.2017 00:13
    0
    Шпоры грамотно вскрыли проблемы, которое обнаружились у пенсов в матче со "Стоком ". Дубль со второго этажа - сильнейший удар по схеме Конте. Дальше будет только интереснее
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