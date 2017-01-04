Тоттенхэм на Уайт Харт Лэйн прервал победную серию Челси

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«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0 (1:0)
Деле Алли, 45+1, 54
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Данни Роуз, Кайл Уокер, Тоби Алдервейрельд, Эрик Даер, Ян Вертонген, Виктор Ваньяма, Мусса Дембеле (Гарри Уинкс, '74), Кристиан Эриксен, Деле Алли (Мусса Сиссоко, '86), Гарри Кэйн (Сон Хон Мин, '90+2)
«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Сезар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (Виллиан, '65), Неманья Матич, Н'Голо Канте (Сеск Фабрегас, '79), Эден Азар, Диего Коста, Виктор Мозес (Миши Бачуайи, '85), Педро Родригес
Виктор Ваньяма, 40. Деле Алли, 45+2. Данни Роуз, 87. - Педро Родригес, 18. Гари Кэхилл, 38.
Удары (в створ): 6 (2) - 7 (2)
Угловые: 1 - 6
Оффсайды: 2 - 4
ТОТТЕНХЭМ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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