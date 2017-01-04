Самые популярные номера игроков первой части сезона УПЛ

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В первой части сезона игроки команд Лиги Пари-Матч выходили на поле с различными номерами на спинах. Всего встречались 74 варианта цифросплетений.

«Обделенными» оказались 35, 37, 43, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 81, 83, 84, 85, 92 и 96 номера.

Самым популярным номером на футболках игроков Премьер-Лиги оказалась семерка. С этой цифрой на поле выходили 13 футболистов в составах всех команд чемпионата. Причем двое из них – Виталий Гавриш и Игорь Калинин, выступая за одну команду – кропивницкую Звезду. 12 футболистов играли с девяткой на спине.

Из первой десятки, пользующейся традиционной популярностью реже всего встречаются вторые номера – всего 5 игроков выходили на поле с ними.

Самым результативным номером оказалась бомбардирская девятка, под которой чаще всего выступают нападающие. 24 мяча забили игроки с этой цифрой на футболке. Счастливые обладатели «юбилейного» 10-го номера отмечались в воротах соперников 21раз. Замыкает триумвират лидеров – 11-й номер – 20 мячей.

Самым «пропускающим» номером стала традиционная вратарская «единица». Ровно 100 мячей влетело в ворота голкиперов с этим номером. 43 мяча пропустили вратари, выходившие на поле под 12-м номером. На 3-м месте 44-й номер – 25 пропущенных голов.

Лишь в Звезде игроки выходили на поле с одинаковыми номерами. Два хозяина оказались у семерки (Гавриш и Калинин), десятки (Фаворов, Допилка) и 28-го номера (Полегенько и Чумак).

Коснемся также темы «эксклюзивных» номеров. Неповторяющимися оказались несколько вариантов цифр. Так, Андерсон Пико из Днепра оказался единственными кто играл с 36-м номером. Такими же инивидуалистами стали Владислав Хомутов (45, Олимпик), Роман Шандрук (50, Волынь), Максим Ковалев (55, Звезда), Юрий Тетеренко (65, Волынь), Сергей Мелинишин (67, Волынь), Иван (70, Карпаты), Максим Лопыренок (71, Днепр), Виктор Коваленко (74, Шахтер), Максим Третьяков (75, Черноморец), Андрей Ляшенко (76, Волынь), Владислав Дмитренко (78, Волынь), Павел Ребенок (82, Ворскла), Евгений Котюн (86, Волынь), Андрей Богданов (90, Олимпик), Роман Дебелко (93, Сталь), Артем Дудик (97, Волынь) и Габриэль Окечукву (98, Карпаты).

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