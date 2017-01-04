Фанатам Челси дали год условно за расистскую выходку

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Четыре фаната футбольного клуба «Челси», обвиненные в применении насилия с отягчающими обстоятельствами по отношению к чернокожему французу в парижском метро, получили по одному году условно.



22-летний Джошуа Парсонс и 25-летний Джеймс Фейрберн, вытолкавшие чернокожего француза из вагона метро, отрицали, что их действия были расистскими. Они получили по году лишения свободы условно.

Еще двух участников инцидента, 52-летнего бывшего полицейского Ричарда Баркли и 27-летнего Уильяма Симпсона, осудили заочно.

Болельщиков также приговорили к выплате компенсации пострадавшему в размере 10 тысяч евро.

На чернокожего француза мавританского происхождения Сулеймана Силлу болельщики напали на станции метро Ришелье-Друо, когда ехали на матч Лиги чемпионов между командами «Пари Сен-Жермен» и «Челси» в феврале 2015 года.



Во время слушаний по делу во Дворце правосудия было продемонстрировано видео нападения, снятое одним из пассажиров. На минутном видео видно, как в вагон метро несколько раз пытается зайти темнокожий мужчина, но его выталкивают несколько мужчин крепкого телосложения. Слышно, как они скандируют: «Мы расисты, мы расисты, и это нам так нравится».

Агентство Франс-пресс сообщило, что после дачи показаний Парсонс извинился перед Силлой. Обращаясь к нему в суде, Джошуа Парсонс сказал: «Я очень сожалею, господин Силла, я не расист».



В феврале 2015 года, сразу же после того, как стало известно об этом инциденте, лондонский клуб «Челси» заявил, что пожизненно запретит пятерым подозревавшимся в нападении болельщикам вход на стадион «Стэмфорд-бридж», если их участие в этой выходке подтвердится.



Представитель клуба тогда сказал, что «Челси» направил пострадавшему парижанину письмо с глубочайшими извинениями, а тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что ему чрезвычайно стыдно за этот инцидент.



Моуринью также пригласил Сулеймана Силлу посетить за счет клуба один из его футбольных матчей, но парижанин отклонил это предложение.

Источник — BBC

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