Динамо продаст Мякушко во Францию

© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко

Півзахисник київського «Динамо« Сергій Мякушко може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

23-річний хавбек зацікавив французький «Бордо», котрий готовий викласти за Мякушка 1 млн євро.

«Динамо« теж не проти продати гравця, адже він не входить у плани наставника команди Сергія Реброва.

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