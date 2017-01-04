Динамо продаст Мякушко во Францию

Півзахисник київського «Динамо« Сергій Мякушко може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.
23-річний хавбек зацікавив французький «Бордо», котрий готовий викласти за Мякушка 1 млн євро.
«Динамо« теж не проти продати гравця, адже він не входить у плани наставника команди Сергія Реброва.
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Когда уже покупать то будем?
Когда Гладкого продадут!
Шеф-редактор порталу Weszlo у своєму Твіттері повідомив, що 26-річний Тамаш Кадар може переїхати до лав чинних чемпіонів України. Джерела інформації походять з України. "Динамо" уже зробило пропозицію.
Тамаш також привернув увагу англійських "Лестера" і "Бірмінгем Сіті". Повідомляють і про інтерес німецького "Мюнхен-1860". Ціна питання – 2 мільйони євро.
Кадар відіграв на Євро-2016 3 матчі (2 групового етапу, 1 з Бельгією в 1/8), має досвід виступів у Лізі Європи сезону 2015/16.
Відзначимо, що київський клуб не так давно уже підписував з "Леха" гравця – нападника Лукаша Теодорчика.
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