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Динамо продаст Мякушко во Францию

Сумма трансфера - 1 млн евро

  • 04.01.2017 18:10
  • 2314 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко
© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко
Півзахисник київського «Динамо« Сергій Мякушко може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції. 
 
23-річний хавбек зацікавив французький «Бордо», котрий готовий викласти за Мякушка 1 млн євро.
 
«Динамо« теж не проти продати гравця, адже він не входить у плани наставника команди Сергія Реброва.

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Комментарии
    OnlyKyev1927
      OnlyKyev1927, 04.01.2017 18:23
    +3
    Когда уже покупать то будем?
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    Veteran80
      Veteran80, 04.01.2017 18:34
    +1
    OnlyKyev1927, 04.01.2017 18:23
    Когда уже покупать то будем?
    Когда Гладкого продадут!
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    zhyr
      zhyr, 04.01.2017 18:52
    +1
    Veteran80, 04.01.2017 18:34
    OnlyKyev1927, 04.01.2017 18:23
    Когда уже покупать то будем?
    Когда Гладкого продадут!
    тобто ніколи?
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    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 04.01.2017 19:02
    0
    За бесплатно уходят в чемп Турции рыбка и царь. А за этого парня аж лям дают...
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 04.01.2017 19:04
    0
    Источник - помойка, которая выдумывает новости.
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    zhyr
      zhyr, 04.01.2017 19:06
    0
    Відомий своїми інсайдами польський журналіст Кшиштоф Становскі інформує про інтерес київського "Динамо" до послуг захисника збірної Угорщини.

    Шеф-редактор порталу Weszlo у своєму Твіттері повідомив, що 26-річний Тамаш Кадар може переїхати до лав чинних чемпіонів України. Джерела інформації походять з України. "Динамо" уже зробило пропозицію.

    Тамаш також привернув увагу англійських "Лестера" і "Бірмінгем Сіті". Повідомляють і про інтерес німецького "Мюнхен-1860". Ціна питання – 2 мільйони євро.

    Кадар відіграв на Євро-2016 3 матчі (2 групового етапу, 1 з Бельгією в 1/8), має досвід виступів у Лізі Європи сезону 2015/16.

    Відзначимо, що київський клуб не так давно уже підписував з "Леха" гравця – нападника Лукаша Теодорчика.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 04.01.2017 19:30
    0
    царь
    Ссылка
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