21-22 января киевское Динамо проведет два контрольных матча

16 января киевское «Динамо» отправится на межсезонный сбор в Испанию.

Как всегда, в рамках этого сбора команда проведет ряд контрольных матчей. Первый из них состоится в субботу, 21 января. Соперником «бело-синих» станет немецкий «Санкт-Паули».

А на следующий день, 22 января, команда Сергея Реброва проведет второй контрольный матч. Соперником в этой игре станет представитель китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». По предварительной договоренности игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сезон 2016 года в Суперлиге «Тяньцзинь Тэда» завершил на десятом месте.

Источник — ФК Динамо Киев

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