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21-22 января киевское Динамо проведет два контрольных матча

В соперниках - немецкий и китайский клубы

  • 04.01.2017 17:55
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21-22 января киевское Динамо проведет два контрольных матча
16 января киевское «Динамо» отправится на межсезонный сбор в Испанию.
 
Как всегда, в рамках этого сбора команда проведет ряд контрольных матчей. Первый из них состоится в субботу, 21 января. Соперником «бело-синих» станет немецкий «Санкт-Паули».
 
А на следующий день, 22 января, команда Сергея Реброва проведет второй контрольный матч. Соперником в этой игре станет представитель китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». По предварительной договоренности игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
 
Сезон 2016 года в Суперлиге «Тяньцзинь Тэда» завершил на десятом месте.

Источник — ФК Динамо Киев

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