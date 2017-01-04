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Видео дня. Абсурдное удаление игрока Порту

Арбитр удалил игрока, на которого случайно наткнулся

  • 04.01.2017 17:29
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fcporto.pt. «Морейренсе» - «Порту»
© fcporto.pt. «Морейренсе» - «Порту»

В поединке Кубка португальской лиги между «Морейренсе» и «Порту» гости остались в меньшинстве. Рефери удалил Данилу Перейру, на которого сам случайно наткнулся. К слову, футболисты «Порту» доигрывали матч вдевятером - на 85-й минуте был удален еще и Ясин Браими. В результате минимальная победа осталась за «Морейренсе», который лидирует в своей группе.

Источник — Sport.ua

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