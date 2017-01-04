Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Девича в Олимпике не будет, но команда усилится

Донецкая команда продолжает искать усиление, в том числе - в дубле

  • 04.01.2017 16:55
  • 620 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Google.com
© Google.com
Донецкий «Олимпик» в зимнее межсезонье планирует усилить состав. Активным поиском исполнителей в клубе занимаются уже сейчас. 
 
Команды соберется после отпуска 10-12 января и тогда начнется просмотр новых игроков. Сейчас уже у клуба имеется достаточно много кандидатов на усиление. Количество и фамилии игроков пока не озвучиваются, так как они постоянно изменяются. Также планируется привлечение в первую команду 3-5 футболистов из дубля.
 
Напомним, что из уже состоявшихся кадровых изменений в команде можно отметить уход капитана Кирилла Петрова, а также возвращение в стан «олимпийцев» из аренды марокканца Мохи. Ранее была информация о возможном приходе Марко Девича в команду, но президент клуба Владислав Гельзин опроверг эти слухи.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.