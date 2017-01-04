Девича в Олимпике не будет, но команда усилится

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Донецкий «Олимпик» в зимнее межсезонье планирует усилить состав. Активным поиском исполнителей в клубе занимаются уже сейчас.

Команды соберется после отпуска 10-12 января и тогда начнется просмотр новых игроков. Сейчас уже у клуба имеется достаточно много кандидатов на усиление. Количество и фамилии игроков пока не озвучиваются, так как они постоянно изменяются. Также планируется привлечение в первую команду 3-5 футболистов из дубля.

Напомним, что из уже состоявшихся кадровых изменений в команде можно отметить уход капитана Кирилла Петрова, а также возвращение в стан «олимпийцев» из аренды марокканца Мохи. Ранее была информация о возможном приходе Марко Девича в команду, но президент клуба Владислав Гельзин опроверг эти слухи

Источник — Sport.ua

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