Эдуардо может перейти в ПАОК

В услугах бразильца с хорватским паспортом заинтересован ПАОК. Переговоры находятся на завершающей стадии и в ближайшее время игрок подпишет контракт с греческим клубом.
Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий не смог договориться с загребским «Динамо».
Напомним, в ПАОК выступает украинец Евгений Шахов.
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