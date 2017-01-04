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Эдуардо может перейти в ПАОК

Экс-форвард «Шахтера» может продолжить карьеру в Греции

  • 04.01.2017 16:37
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shakhtar.com. Эдуардо
© shakhtar.com. Эдуардо
В услугах бразильца с хорватским паспортом заинтересован ПАОК. Переговоры находятся на завершающей стадии и в ближайшее время игрок подпишет контракт с греческим клубом.
 
Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий не смог договориться с загребским «Динамо».
 
Напомним, в ПАОК выступает украинец Евгений Шахов.

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