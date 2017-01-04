Эдуардо может перейти в ПАОК

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В услугах бразильца с хорватским паспортом заинтересован ПАОК. Переговоры находятся на завершающей стадии и в ближайшее время игрок подпишет контракт с греческим клубом.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий не смог договориться с загребским «Динамо».

Напомним, в ПАОК выступает украинец Евгений Шахов.

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