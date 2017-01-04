Роман ЯРЕМЧУК: «Постараюсь доказать, что могу быть полезен Динамо»

© fcdynamo.kiev.ua. Роман Яремчук

Роман Яремчук рад своему возвращению в столичный клуб.

«Изначально мне не верилось в то, что можно закрепиться в «Динамо». Уж больно много было случаев, когда молодого динамовца отправляли в аренду раз, другой, а в итоге футболист оказывался не нужен. Но, к счастью, у меня повернулось по-другому. Я возвращаюсь в «Динамо», чему очень рад. Попытаюсь доказать, что могу быть полезен», - сказал Яремчук.

Источник — Журнал «Футбол»

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