Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «По Бланко-Лещуку много предложений»

© fckarpaty.com.ua. Густаво Бланко-Лещук

Дячук-Ставицкий опроверг информацию о том, что Густаво Бланко-Лещук перейдет в зимнее межсезонье в «Шахтер».

«О чем вы говорите? У него контракт с «Карпатами». Он пока в Аргентине, 9 января приезжает и 12-го едет с «Карпатами» на сборы в Турцию.

Предложений по нему много. От кого – сказать не могу. Пока мы не готовы их рассматривать», — сказал Дячук-Ставицкий.



Напомним, что аргентинский игрок перешел в «Карпаты» в феврале 2016 года. Провел 26 игр, забил 9 мячей.

Источник — Трибуна

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