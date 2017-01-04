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Караваев сегодня прибудет в Турцию

Хавбека «Зари» ждут в Стамбуле для подписания контракта

  • 04.01.2017 15:28
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vk.com/zoryaluhansk. Александр Караваев
© vk.com/zoryaluhansk. Александр Караваев
По информации издания Fanatik, Караваев сегодня, 4 января, прибудет в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче».
 
В аеропорту Караваева ждут в 22.00 по местному времени, а к своей новой команде футболист присоединится в пятницу.
 
Напомним, что «Фенербахче» договорился об полугодичной аренде полузащитника, за которую «Шахтер» получит 100 тысяч евро

Источник — Sport.ua

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