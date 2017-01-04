Иса Шериф может продолжить карьеру в Заре

© ФК Черноморец. Иса Шериф

Нигерийский полузащитник Иса Шериф, который недавно покинул стан одесского «Черноморца», занимается поисками нового места работы.

Скорее всего, полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом ранее говорил агент игрока Вадим Шаблий. Но не стоит также сбрасывать со счетов варианты продолжения карьеры в каком-либо иностранном чемпионате.

В украинской Премьер-лиге одним из главных претендентов на нигерийца считается луганская «Заря».

Иса Шериф подписал контракт с одесским «Черноморцем» в сентябре, за который сыграл только в двух матчах. До перехода в состав «моряков» Шериф был лидером донецкого «Олимпика», за который выступал на протяжении 3,5 лет.

Источник — Профутбол

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