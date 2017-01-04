Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Топ-10 трансферов января

Зимнее трансферное окно в последние годы было богато на громкие переходы

  • 04.01.2017 14:43
  • 429 просмотров
  • 0 комментария
Метки
empireofthekop.com. Луис Суарес
© empireofthekop.com. Луис Суарес

Вспоминаем лучшие переходы в зимнее трансферное окно - нет сомнений, что январь 2011 года оказался самым богатым на удачные сделки.

Яп Стам: из «Виллема» в ПСВ, 1996

Стам играл за «Виллем» всего полгода, но так здорово проявил себя, что заслужил переход в ПСВ, который не завоевывал трофеев в течение трех лет. В дебютной кампании 23-летний защитник помог эйндховенцам выиграть Кубок Нидерландов, а через год - завоевать золото чемпионата страны. В 1998-м Стам был продан в «Манчестер Юнайтед» за 18 миллионов евро, став самым дорогостоящим защитником мира на тот момент.

Деян Станкович: из «Лацио» в «Интернационале», 2004

Римляне испытывали серьезные финансовые проблемы, а потому не смогли отказать «Интеру», который предложил за сербского полузащитника 4 миллиона евро плюс различные бонусы. Очень быстро стало понятно, что «нерадзурри» не прогадали. Станкович тут же стал любимцем болельщиков «Интера», забив «Милану» в дерби прямым ударом с углового. В рядах черно-синих хавбек пять раз становился чемпионом Италии, а в 2010-м выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Неманья Видич: из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед», 2006

Команда сэра Алекса Фергюсона выиграла борьбу у «Ливерпуля» и «Фиорентины» за защитника сборной Сербии, и тот очень быстро оправдал щедро выданные авансы. В сезоне 2005/06 манкунианцам не удалось догнать «Челси», но затем связка Видича с Рио Фердинандом обеспечила клубу сверхнадежную оборону, чему способствовал и приход следующей зимой Патриса Эвра.

Клаас-Ян Хунтелаар: из «Херенвеена» в «Аякс», 2006

Приобретением форварда за девять миллионов евро «Аякс» убил сразу двух зайцев - усилился одним из самых перспективных футболистов страны и увел таланта из под носа у ПСВ. В 136 встречах за амстердамцев нападающий забил 105 мячей и с чувством выполненного долга ушел три года спустя в «Реал». За Хунтелаара мадридцы выложили 27 миллионов евро.

Марсело: из «Флуминенсе» в «Реал», 2007

«Жемчужина, которую желала заполучить половина Европы», - заявил президент «Реала» Рамон Кальдерон об игроке, переехавшем в Мадрид в возрасте 18 лет. За 10 лет бразилец выиграл с клубом три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов, что лишь доказывает правоту слов бывшего президента. Той же зимой из Южной Америки в «Реал» перебрался не менее талантливый Гонсало Игуаин.

Андреа Барцальи: из «Вольфсбурга» в «Ювентус», 2011

Лучшие 300 тысяч евро из потраченных туринским клубом. Не сказать, что Бардзальи был на тот момент никому не известен. Защитник провел 25 матчей за сборную Италии и выиграл с «Вольфсбургом» золото бундеслиги в сезоне 2008/09, однако его карьера пошла на спад, и переход в «Юве» был лучшим, что могло случиться. Бардзальи образовал знаменитую связку с Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини в рядах «бьянконери», с которыми пять раз подряд становился чемпионом Италии.

Луис Суарес: из «Аякса» в «Ливерпуль», 2011

Продажа Фернандо Торреса в «Челси» за 57,5 миллиона евро открыла перед «Ливерпулем» широкие возможности, благодаря которым в линию атаки были куплены Энди Кэрролл и Суарес. Кэрролл, правда, несмотря на более высокую цену (40,25 против 26,5 млн), своим на «Энфилде» так и не стал и через полтора года, забив в 58 матчах 11 мячей, сменил прописку. Что касается уругвайца, он в 133 играх за красных отличился 82 раза, в том числе 31 раз - в чемпионате-2013/14, когда мерсисайдцы едва не выиграли золото. Сам же Суарес по окончании кампании был за 82,3 миллиона куплен «Барселоной».

Иван Ракитич: из «Шальке-04» в «Севилью», 2011

Родившийся в Швейцарии хорват стал первым неиспанским капитаном «Севильи» со времен Диего Марадоны. В 2014 году андалузцы отпраздновали первую из трех кряду побед в Лиге Европы УЕФА, а Ракитич был признан лучшим игроком финального матча. Предложение от «Барселоны» ждать себя не заставило.

Хуанфран: из «Осасуны» в «Атлетико», 2011

Техничный вингер «Осасуны» на «Висенте Кальдерон» был переведен на правый фланг защиты, где провел шесть последних лет и получил прозвище Мистер Надежность. Когда-то этим игроком интересовался «Реал».

Неманья Матич: из «Челси» в «Бенфику», 2011

Матич оказался частью сделки, в результате которой на «Стэмфорд Бридж» перебрался Давид Луис. Серб быстро переквалифицировался из плеймейкера в опорного полузащитника и с новой командой едва не выиграл Лигу Европы УЕФА, уступив в финале 2013 года... «Челси». На следующий год лондонский клуб повторно приобрел Матича, заплатив 25 миллионов евро.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.