Топ-10 трансферов января

© empireofthekop.com. Луис Суарес

Вспоминаем лучшие переходы в зимнее трансферное окно - нет сомнений, что январь 2011 года оказался самым богатым на удачные сделки.

Яп Стам: из «Виллема» в ПСВ, 1996

Стам играл за «Виллем» всего полгода, но так здорово проявил себя, что заслужил переход в ПСВ, который не завоевывал трофеев в течение трех лет. В дебютной кампании 23-летний защитник помог эйндховенцам выиграть Кубок Нидерландов, а через год - завоевать золото чемпионата страны. В 1998-м Стам был продан в «Манчестер Юнайтед» за 18 миллионов евро, став самым дорогостоящим защитником мира на тот момент.

Деян Станкович: из «Лацио» в «Интернационале», 2004

Римляне испытывали серьезные финансовые проблемы, а потому не смогли отказать «Интеру», который предложил за сербского полузащитника 4 миллиона евро плюс различные бонусы. Очень быстро стало понятно, что «нерадзурри» не прогадали. Станкович тут же стал любимцем болельщиков «Интера», забив «Милану» в дерби прямым ударом с углового. В рядах черно-синих хавбек пять раз становился чемпионом Италии, а в 2010-м выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Неманья Видич: из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед», 2006

Команда сэра Алекса Фергюсона выиграла борьбу у «Ливерпуля» и «Фиорентины» за защитника сборной Сербии, и тот очень быстро оправдал щедро выданные авансы. В сезоне 2005/06 манкунианцам не удалось догнать «Челси», но затем связка Видича с Рио Фердинандом обеспечила клубу сверхнадежную оборону, чему способствовал и приход следующей зимой Патриса Эвра.

Клаас-Ян Хунтелаар: из «Херенвеена» в «Аякс», 2006

Приобретением форварда за девять миллионов евро «Аякс» убил сразу двух зайцев - усилился одним из самых перспективных футболистов страны и увел таланта из под носа у ПСВ. В 136 встречах за амстердамцев нападающий забил 105 мячей и с чувством выполненного долга ушел три года спустя в «Реал». За Хунтелаара мадридцы выложили 27 миллионов евро.

Марсело: из «Флуминенсе» в «Реал», 2007

«Жемчужина, которую желала заполучить половина Европы», - заявил президент «Реала» Рамон Кальдерон об игроке, переехавшем в Мадрид в возрасте 18 лет. За 10 лет бразилец выиграл с клубом три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов, что лишь доказывает правоту слов бывшего президента. Той же зимой из Южной Америки в «Реал» перебрался не менее талантливый Гонсало Игуаин.

Андреа Барцальи: из «Вольфсбурга» в «Ювентус», 2011

Лучшие 300 тысяч евро из потраченных туринским клубом. Не сказать, что Бардзальи был на тот момент никому не известен. Защитник провел 25 матчей за сборную Италии и выиграл с «Вольфсбургом» золото бундеслиги в сезоне 2008/09, однако его карьера пошла на спад, и переход в «Юве» был лучшим, что могло случиться. Бардзальи образовал знаменитую связку с Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини в рядах «бьянконери», с которыми пять раз подряд становился чемпионом Италии.

Луис Суарес: из «Аякса» в «Ливерпуль», 2011

Продажа Фернандо Торреса в «Челси» за 57,5 миллиона евро открыла перед «Ливерпулем» широкие возможности, благодаря которым в линию атаки были куплены Энди Кэрролл и Суарес. Кэрролл, правда, несмотря на более высокую цену (40,25 против 26,5 млн), своим на «Энфилде» так и не стал и через полтора года, забив в 58 матчах 11 мячей, сменил прописку. Что касается уругвайца, он в 133 играх за красных отличился 82 раза, в том числе 31 раз - в чемпионате-2013/14, когда мерсисайдцы едва не выиграли золото. Сам же Суарес по окончании кампании был за 82,3 миллиона куплен «Барселоной».

Иван Ракитич: из «Шальке-04» в «Севилью», 2011

Родившийся в Швейцарии хорват стал первым неиспанским капитаном «Севильи» со времен Диего Марадоны. В 2014 году андалузцы отпраздновали первую из трех кряду побед в Лиге Европы УЕФА, а Ракитич был признан лучшим игроком финального матча. Предложение от «Барселоны» ждать себя не заставило.

Хуанфран: из «Осасуны» в «Атлетико», 2011

Техничный вингер «Осасуны» на «Висенте Кальдерон» был переведен на правый фланг защиты, где провел шесть последних лет и получил прозвище Мистер Надежность. Когда-то этим игроком интересовался «Реал».

Неманья Матич: из «Челси» в «Бенфику», 2011

Матич оказался частью сделки, в результате которой на «Стэмфорд Бридж» перебрался Давид Луис. Серб быстро переквалифицировался из плеймейкера в опорного полузащитника и с новой командой едва не выиграл Лигу Европы УЕФА, уступив в финале 2013 года... «Челси». На следующий год лондонский клуб повторно приобрел Матича, заплатив 25 миллионов евро.

Источник — УЕФА

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