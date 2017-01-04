Обамеянг на пороге двух трансферных рекордов

© ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг

Китайский «Шанхай СИПГ» заинтересован в приобретении 27-летнего форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Китайцы предлагают клубу €150 миллионов отступных, а самому нападающему зарплату в размере €41 миллиона.

Если переход состоится, то Обамеянг побьет сразу два трансферных рекорда – по сумме трансфера и размеру зарплаты игрока.

В текущем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» 22 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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