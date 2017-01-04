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Обамеянг на пороге двух трансферных рекордов

Если переезд футболиста «Боруссии» Д в Китай состоится, он установит два сверхдостижения

  • 04.01.2017 14:17
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  • 1 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг
© ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг

Китайский «Шанхай СИПГ» заинтересован в приобретении 27-летнего форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Китайцы предлагают клубу €150 миллионов отступных, а самому нападающему зарплату в размере €41 миллиона.

Если переход состоится, то Обамеянг побьет сразу два трансферных рекорда – по сумме трансфера и размеру зарплаты игрока.

В текущем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» 22 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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Комментарии
    Serg Inko
    online
      Serg Inko, 04.01.2017 15:06
    +1
    Китайцы совсем с ума сошли.....
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