Андрей ЧИХ: «Президент обещал сбор в Турции»

Эффектно выступил в осенней части чемпионата Украины U-19 (первая лига) Львов: провел всего пять матчей из запланированных семи, но все равно стал лидером второй группы. Одержав пять побед, горожане, как и промежуточный чемпион первой группы Черкасский Днепр, ни разу не проиграли, мячей же пропустили меньше всего в лиге — только один. Естественно, тренер молодых львовян Андрей Чих остался удовлетворен итоговым местом, о чем и рассказал в традиционной анкете проекта Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— Доволен работой, которую мы провели. В такой маленький строк мы постарались создать боеспособный коллектив. Команда только формируется и много проблем, но проведенной работой и результатом я доволен.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Лучшая игра была с Черновцами, это был наш первый матч в чемпионате, по содержанию игры, по моментам хороший поединок получился. Мы выиграли 5:0, и сыграли свою самую лучшую игру.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— Честно, не хотел бы хвалить. Это молодежь, и все футболисты, которые играли, всех хотел бы отметить. И работают хорошо, и прогресс виден у некоторых.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Ну, нас человек шесть покинет. По разным причинам. Некоторые нас не устраивают, другие сами захотели. Один, наверное, в Металлист уйдет, остальные нам не подошли. На сегодняшний день мы уже четырех игроков пригласили и довольны ими.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Судейство оставляет желать лучшего. У нас молодая и амбициозная команда, а некоторые коллективы уже взрослые и часто услугами судей пользуются. Будем надеяться, что президенты клубов будут деньги выделять на свои тренировки, сборы, игроков, а не поощрять судей. Это я вам так мягко, культурно говорю.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— У нас хорошие планы, но все от президента будет зависеть. Мы хотим сделать четыре сбора по 12 дней, много тренироваться, набраться здоровья и опыта, отыграть много товарищеских матчей. У нас во Львове искусственное поле последнего поколения. Планы хорошие. Президент обещал, если будут финансы, то может сбор даже в Турции, в Польше будет. Надеемся, все во многом от экономической составляющей зависит.

Источник — Золотой талант Украины

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