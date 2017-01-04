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Футболисты ДЮФЛУ начали получать компенсации за травмы

Руководство ДЮФЛУ сумело застраховать всех участников юношеского чемпионата Украины

  • 04.01.2017 13:44
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Футболисты ДЮФЛУ начали получать компенсации за травмы

В ДЮФЛУ обнародовали количество страховых случаев, которые произошли во время юношеского чемпионата Украины и чемпионата U-19 и были покрыты партнером лиги. 

Общая сумма расходов составила порядка 20 тысячи гривен, а страховых случаев — около двух десятков. Самыми тяжелыми оказались травмы футболиста харьковской ДЮСШ-9 U-17 Артема Балашенко (перелом носа и сотрясение мозга, получена в ноябре), а также футболиста запорожского Металлурга U-17 Андрея Синицкого (перелом левой берцовой кости со смещением, получена в сентябре).

Руководство ДЮФЛУ во время встречи с руководителями детских спортивных школ и академий еще раз напомнило процедуру, по которой травмированный футболист может рассчитывать на получение страховки — в первую очередь, нужно внести факт получения травмы в протокол матча, что зависит непосредственно от тренера. Даже в случае подозрения на травму нужно делать запись в протоколе, а уже потом отправляться на обследование в медицинское учреждение. Всю процедуру Золотой Талант уже описывал.

Источник — Золотой талант Украины

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