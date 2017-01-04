Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гари КЭХИЛЛ: «Я устал говорить о рекордах»

Защитник «Челси» сосредоточен на предстоящем матче с «Тоттенхэмом»

  • 04.01.2017 13:41
  • 186 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Гари Кэхилл
© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл поделился мнением о достижениях «Челси» и о новом возможном рекорде клуба в АПЛ.

Кэхилл выходил на поле в статусе капитана команды во всех 13-ти победных матчах в АПЛ, ставших самой длинной победной серией клуба в АПЛ. Также «синие» одержали 10 побед подряд во всех турнирах с момента поражения от «Вест Хэма» в КЛ, что является новым клубным рекордом по количеству побед подряд во всех турнирах.

Если сегодня «Челси» обыграет «Тоттенхэм», команда повторит клубный рекорд по количеству гостевых побед в АПЛ во всех турнирах (6 побед) и превзойдет достижение «Арсенала», одержав 14-ую победу подряд. «Синие» также сравнялись с «канонирами» по показателю в 13 побед подряд, но в отличие от команды из северного Лондона оформили это достижение в течение одного сезона.

В интервью «Челси-ТВ» Кэхилл заявил: «Я устал говорить о рекордах. Это не то, о чем надо говорить. Мы не говорим каждую неделю «Нам нужен этот рекорд, нам нужен этот рекорд», мы просто должны двигаться дальше, и это правильно с точки зрения психологии. Но нет ничего плохого в том, чтобы быть в курсе возможных рекордов и стремиться к ним».

«Несомненно, я хочу устанавливать рекорды. Мы уже установили один рекорд с «Челси», и это то, чем стоит гордиться. У нас есть возможность установить рекорд в АПЛ, а каждый игрок хочет быть частью команды, устанавливающей рекорды. Я без ложной скромности говорю об этом, но в то же время это не та тема, на которую стоит постоянно говорить».

«Нам просто нужно сосредоточиться на своей работе. Мы набрали хороший ход, и этот успех стал возможен благодаря усердной работе команды и вкладу каждого игрока клуба в её игру. Именно такой должна быть психология команды, именно это должно оставаться неизменным».

Сегодня «Челси» может улучшить своё турнирное положение, если сумеет победить в своем первом матче АПЛ в 2017 году.

«Нет причин, по которым команда, тренер или тренерский штаб не ощущали бы уверенность в своих силах перед сегодняшним матчем», — констатирует Кэхилл.

«Мы набрали выдающийся победный ход, но мы сознаем, что сегодня нас ожидает матч, о котором все будут говорить, в этом плане ничего не изменилось. Это топ-матч, мы знаем, что это значит, мы играли подобные матчи в прошлом и готовимся к этой игре с тем же отношением, что и ранее».

«Нам не нужно ничего принципиально менять в подготовке к матчу только из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм». Всё будет то же самое, мы ожидаем привычной игры от каждого футболиста команды, и если это произойдет, то всё будет хорошо».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.