Гари КЭХИЛЛ: «Я устал говорить о рекордах»

© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл поделился мнением о достижениях «Челси» и о новом возможном рекорде клуба в АПЛ.

Кэхилл выходил на поле в статусе капитана команды во всех 13-ти победных матчах в АПЛ, ставших самой длинной победной серией клуба в АПЛ. Также «синие» одержали 10 побед подряд во всех турнирах с момента поражения от «Вест Хэма» в КЛ, что является новым клубным рекордом по количеству побед подряд во всех турнирах.

Если сегодня «Челси» обыграет «Тоттенхэм», команда повторит клубный рекорд по количеству гостевых побед в АПЛ во всех турнирах (6 побед) и превзойдет достижение «Арсенала», одержав 14-ую победу подряд. «Синие» также сравнялись с «канонирами» по показателю в 13 побед подряд, но в отличие от команды из северного Лондона оформили это достижение в течение одного сезона.

В интервью «Челси-ТВ» Кэхилл заявил: «Я устал говорить о рекордах. Это не то, о чем надо говорить. Мы не говорим каждую неделю «Нам нужен этот рекорд, нам нужен этот рекорд», мы просто должны двигаться дальше, и это правильно с точки зрения психологии. Но нет ничего плохого в том, чтобы быть в курсе возможных рекордов и стремиться к ним».

«Несомненно, я хочу устанавливать рекорды. Мы уже установили один рекорд с «Челси», и это то, чем стоит гордиться. У нас есть возможность установить рекорд в АПЛ, а каждый игрок хочет быть частью команды, устанавливающей рекорды. Я без ложной скромности говорю об этом, но в то же время это не та тема, на которую стоит постоянно говорить».

«Нам просто нужно сосредоточиться на своей работе. Мы набрали хороший ход, и этот успех стал возможен благодаря усердной работе команды и вкладу каждого игрока клуба в её игру. Именно такой должна быть психология команды, именно это должно оставаться неизменным».

Сегодня «Челси» может улучшить своё турнирное положение, если сумеет победить в своем первом матче АПЛ в 2017 году.

«Нет причин, по которым команда, тренер или тренерский штаб не ощущали бы уверенность в своих силах перед сегодняшним матчем», — констатирует Кэхилл.

«Мы набрали выдающийся победный ход, но мы сознаем, что сегодня нас ожидает матч, о котором все будут говорить, в этом плане ничего не изменилось. Это топ-матч, мы знаем, что это значит, мы играли подобные матчи в прошлом и готовимся к этой игре с тем же отношением, что и ранее».

«Нам не нужно ничего принципиально менять в подготовке к матчу только из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм». Всё будет то же самое, мы ожидаем привычной игры от каждого футболиста команды, и если это произойдет, то всё будет хорошо».

Источник — ФК Челси

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