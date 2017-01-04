Бадштубер намерен покинуть Баварию

27-летний центрбек «Баварии» Хольгер Бадштубер намерен покинуть мюнхенский клуб. Вероятнее всего, футболист перейдет в «Гамбург».
Также Бадштубером интересовался «Манчестер Сити», который возглавляет экс-тренер «Баварии» Пеп Гвардиола.
В текущем сезоне Бадштубер провел за «Баварию» всего 4 матча во всех турнирах. Его ориентировочная стоимость составляет €3 миллиона.
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