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Бадштубер намерен покинуть Баварию

Немецкий защитник хочет продолжить карьеру в «Гамбурге»

  • 04.01.2017 13:27
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Метки
ФК Бавария. Хольгер Бадштубер
© ФК Бавария. Хольгер Бадштубер

27-летний центрбек «Баварии» Хольгер Бадштубер намерен покинуть мюнхенский клуб. Вероятнее всего, футболист перейдет в «Гамбург».

Также Бадштубером интересовался «Манчестер Сити», который возглавляет экс-тренер «Баварии» Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне Бадштубер провел за «Баварию» всего 4 матча во всех турнирах. Его ориентировочная стоимость составляет €3 миллиона.

Источник — Bild

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