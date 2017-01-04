Мората хочет вернуться в Ювентус

24-летний нападающий «Реала» Альваро Мората раздумывает над возможностью возвращения в туринский «Ювентус».
Футболиста не устраивает малое количество игрового времени в мадридском клубе. В текущем сезоне он принял участие в 21-м матче за «сливочных», провел на поле 934 минуты, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.
С 2014-го по 2016-й годы Мората защищал цвета «Ювентуса», за который провел 93 матча, забил 27 мячей и отдал 19 голевых передач.
Ориентировочная цена форварда составляет €40 миллионов.
Источник — Corriere dello Sport
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Разве что Манджукича продавать.Игуаина точно не продадут , а Дибала не хуже Мораты и даже помоложе
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