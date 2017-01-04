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Мората хочет вернуться в Ювентус

Форвард «Реала» недоволен малым количеством игрового времени в мадридском клубе

  • 04.01.2017 13:18
  • 200 просмотров
  • 2 комментария
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vbetnews.com. Альваро Мората
© vbetnews.com. Альваро Мората

24-летний нападающий «Реала» Альваро Мората раздумывает над возможностью возвращения в туринский «Ювентус».

Футболиста не устраивает малое количество игрового времени в мадридском клубе. В текущем сезоне он принял участие в 21-м матче за «сливочных», провел на поле 934 минуты, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.

С 2014-го по 2016-й годы Мората защищал цвета «Ювентуса», за который провел 93 матча, забил 27 мячей и отдал 19 голевых передач.

Ориентировочная цена форварда составляет €40 миллионов.

Источник — Corriere dello Sport

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Комментарии
    Сергей Бабак
      Сергей Бабак, 04.01.2017 13:25
    +1
    только там уже места нет для него....игуаин, дибала, манджукич и еще пару чел в нападении
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    Василий Ковальский
    online
      Василий Ковальский, 04.01.2017 13:30
    0
    Сергей Бабак, 04.01.2017 13:25
    только там уже места нет для него....игуаин, дибала, манджукич и еще пару чел в нападении

    Разве что Манджукича продавать.Игуаина точно не продадут , а Дибала не хуже Мораты и даже помоложе
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