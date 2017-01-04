Зенит предложил €20 миллионов за хавбека Бенфики

Российский «Зенит» намерен подписать 27-летнего центрального полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса. Предложение питерского клуба по покупке игрока составило €20 миллионов.
Самарис рассматривается питерцами как замена Акселю Витселю, который продолжит карьеру в Китае.
В текущем сезоне Андреас провел за «Бенфику» 13 матчей во всех турнирах.
Источник — A Bola
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