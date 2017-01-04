Роман ЯРЕМЧУК: «Не верилось, что можно закрепиться в Динамо»

© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

Нападающий Роман Яремчук, отыгравший осеннюю часть сезона на правах аренды за «Александрию», поделился своими эмоциями от возвращения в «Динамо».

— Роман, когда вы узнали, что возвращаетесь из аренды?

— Перед последней встречей с «Черноморцем» меня вызвал к себе главный тренер Владимир Шаран и сообщил, что «Динамо» берет меня на зимние сборы, а дальше будет видно.

— Но отправлялись вы в «Александрию» с иной целью — строить карьеру в другом месте!

— Изначально мне не верилось в то, что можно закрепиться в «Динамо». Уж больно много было случаев, когда молодого динамовца отправляли в аренду раз, другой, а в итоге футболист оказывался не нужен. Но, к счастью, у меня повернулось по-другому. Я возвращаюсь в «Динамо», чему очень рад. Попытаюсь доказать, что могу быть полезен!

— Гладкий осенью не забил ни одного гола. Считаете, это способствовало вашему возвращению?

— Я стараюсь следить только за собой. Есть решение руководства, и я его беспрекословно выполняю. Раз меня возвращают из аренды, значит, заметили какой-то прогресс в моей игре. Мне кажется, дело в этом, а не в отсутствии мячей Саши Гладкого. Тем более, в команде есть Мораес и Беседин.

— Нет боязни, что в «Динамо» вам не предоставят достаточного количества времени?

— По крайней мере, я надеюсь, что мне дадут шанс, но сначала надо себя зарекомендовать на сборах. Рано еще о чем-то глобально рассуждать.

— Как вы расцените выступление «Динамо» в Лиге чемпионов?

— «Динамо» заслуживало Лигу Европы. Это факт! «Динамо» не уступило «Бешикташу» в Турции, а дома учинило разгром туркам. Но видите, как получилось... «Бешикташ» обыграл «Наполи», брал очки с «Бенфикой», а «Динамо» — нет. Радует, что групповой этап киевляне закончили с высоко поднятой головой!

— Как нападающий, объясните прорыв Теодорчика в «Андерлехте»?

— Тео — большой профессионал. Он голоден к игре, всегда нацелен на ворота. На каждой тренировке он пашет в прямом смысле этого слова. Вот его труд и окупился сторицей.

— Не станет ли он вторым Робертом Левандовски? Или до него Теодорчику как «Александрии» до «Динамо»?

— Предпосылки есть. У него развито голевое чутье. Время покажет! — сказал Яремчук в интервью журналу «Футбол».

21-летний Яремчук в текущем сезоне провел за первую команду «Александрии» 17 поединков во всех турнирах и отметился шестью голами. Поразив ворота «Ворсклы» уже на восьмой секунде матча, уроженец Львова стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Украины.

Осенью «Гент» выходил на «Динамо» с предложением в 2 миллиона евро за полноценный трансфер Яремчука, однако «бело-синие» ответили бельгийцам отказом.

Источник — MatchDay

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