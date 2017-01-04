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Антонио КОНТЕ: «В этом сезоне Тоттенхэму не везло»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от битвы со «шпорами»

  • 04.01.2017 12:32
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

В преддверии сегодняшнего матча на «Уайт Харт Лейн» Антонио Конте находит некоторое сходство между тем, как «Челси» и команда Маурисио Почеттино готовятся к игре.

Когда Конте руководил сборной Италии, он побывал на тренировке «Тоттенхэма» и обсудил с Маурисио Почеттино тренировочные методы и другие детали, которые он озвучил перед ноябрьской встречей.

«Нам нравится играть от обороны, владея мячом, и находить разные варианты построения атак, позволяющих забивать голы», — говорит Конте.

«У каждого действия всегда есть работа, стоящая за ним. Не я на скамейке запасных, а мои игроки на поле должны действовать максимально точно, потому что у них есть возможность забить мяч и совершать на поле действия, которые мы отрабатываем на тренировках в течение недели».

«В этом сезоне «Тоттенхэму» не везло в некоторых матчах, — продолжает Конте. — Разница в турнирной таблице между командами обусловлена тем, что нам удалась невероятная победная серия».

«Мы очень уважаем эту команду, что и продемонстрировали в первой игре нынешнего сезона с ними. Это нормально, что ты хочешь обыграть своего соперника. В матче с «Тоттенхэмом» будет то же самое».

Конте сравнил свой заключительный сезоне в «Ювентусе», когда он одержал с командой 12 побед подряд, с нынешней ситуацией в АПЛ.

«В последнем сезоне мы набрали 102 очка, установив рекорд в Италии. Это было фантастическое чемпионство. На тот момент только «Рома» была способна побороться с нами за титул».

«В Англии другая ситуация, потому что здесь есть 6 очень сильных команд, которые в прошлом сезоне финишировали выше нас, а также потратили много денег. Поэтому, думаю, в АПЛ сложнее удержать первое место в таблице».

Источник — ФК Челси

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