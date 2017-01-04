Судьба Мякушко и Хлебаса решится 10-11 января

© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко

Судьба хавбека Сергея Мякушко и нападающего Дмитрия Хлебаса решится 10-11 января, накануне выхода «Динамо» из отпуска.

Об этом сообщил менеджер игроков Сергей Емельянчик. Он имел встречу с менеджментом клуба, однако решение вопроса было отложено на поздний срок.

Оба футболиста могут продолжить выступления в других клубах на условиях аренды, однако сейчас появилась вероятность, что Мякушко и Хлебас будут проданы.

Источник — Динамомания

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