Судьба Мякушко и Хлебаса решится 10-11 января

Судьба хавбека Сергея Мякушко и нападающего Дмитрия Хлебаса решится 10-11 января, накануне выхода «Динамо» из отпуска.
Об этом сообщил менеджер игроков Сергей Емельянчик. Он имел встречу с менеджментом клуба, однако решение вопроса было отложено на поздний срок.
Оба футболиста могут продолжить выступления в других клубах на условиях аренды, однако сейчас появилась вероятность, что Мякушко и Хлебас будут проданы.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.