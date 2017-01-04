Срна готов на понижение зарплаты в Барселоне

34-летний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна продолжает переговоры о своем переходе в испанскую «Барселону».
Футболист уже согласился на понижение зарплаты в текущем сезоне. Но только при условии, что в следующем сезоне его зарплата будет повышена.
Ранее сообщалось, что Срну не устраивают условия контракта, предлагаемые каталонским клубом.
Источник — Mundo Deportivo
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