Срна готов на понижение зарплаты в Барселоне

© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

34-летний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна продолжает переговоры о своем переходе в испанскую «Барселону».

Футболист уже согласился на понижение зарплаты в текущем сезоне. Но только при условии, что в следующем сезоне его зарплата будет повышена.

Ранее сообщалось, что Срну не устраивают условия контракта, предлагаемые каталонским клубом.

Источник — Mundo Deportivo

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.