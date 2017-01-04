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Срна готов на понижение зарплаты в Барселоне

Но только при условии, что в следующем сезоне она будет увеличена

  • 04.01.2017 11:48
  • 315 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

34-летний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна продолжает переговоры о своем переходе в испанскую «Барселону».

Футболист уже согласился на понижение зарплаты в текущем сезоне. Но только при условии, что в следующем сезоне его зарплата будет повышена.

Ранее сообщалось, что Срну не устраивают условия контракта, предлагаемые каталонским клубом.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 04.01.2017 12:03
    -1
    Уже 2-й тиждень мусолять одне й те ж... Невже Срна настільки бідний, що за його контракт має переживати вся країна? прямо кормілєц№2... Перейде він звичайно, куди подінеться?! Просто спробував розвести менеджмент Барси - не вийшло... в такому віці грати за Барсу й задурно можна, або навіть самому доплачувати!
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    Сергей Бабак
    online
      Сергей Бабак, 04.01.2017 12:05
    0
    а он в курсе вообще?
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