Тарас СТЕПАНЕНКО: «Прокатимся по местам, где снимали Гарри Поттера»

© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник дончан – об отпуске и новогодних праздниках.

– Тарас, с Новым годом! Как отдыхается?

– Все отлично! Съездили с женой на Мальдивы, позагорали немного. Новый год встречали уже вместе с детьми и родителями в Сходнице. В дни до сборов планирую также отдыхать, ведь осталось совсем немного времени. Скоро начнем готовиться к предстоящим матчам Лиги Европы против «Сельты». Наша задача – пройти в следующий этап.

– До конца отпуска будешь в Украине или планируешь съездить еще куда-нибудь?

– Еще попутешествуем немного. Я на Новый год жене подарил поездку в Великобританию. Прокатимся по местам, где снимали ее любимый фильм «Гарри Поттер», побываем в студии Warner Bros.

– Поделись секретом, как удается поддерживать форму?

– Я всегда придерживаюсь определенной диеты и стараюсь не есть вредные продукты. Конечно, регулярно посещаю зал для фитнеса – это уже давно стало частью моей жизни, в том числе на отдыхе.

Источник — ФК Шахтер

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