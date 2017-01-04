Челси уведет Родригеса из-под носа у Арсенала

Лондонский «Челси» намерен купить 24-летнего левого защитника «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригеса, стоимость которого оценивают в £21 миллион.
За игроком также охотится лондонский «Арсенал», но футболист очень нужен главному тренеру «синих» Антонио Конте, и «Челси» готов перебить цену, которую предложат «канониры».
В текущем сезоне Родригес провел за «Вольфсбург» 17 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Источник — The Sun
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