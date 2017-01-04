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Челси уведет Родригеса из-под носа у Арсенала

«Аристократы» готовы перебить трансферное предложение «канониров»

  • 04.01.2017 11:16
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grantland.com. Рикардо Родригес
© grantland.com. Рикардо Родригес

Лондонский «Челси» намерен купить 24-летнего левого защитника «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригеса, стоимость которого оценивают в £21 миллион.

За игроком также охотится лондонский «Арсенал», но футболист очень нужен главному тренеру «синих» Антонио Конте, и «Челси» готов перебить цену, которую предложат «канониры».

В текущем сезоне Родригес провел за «Вольфсбург» 17 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Источник — The Sun

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