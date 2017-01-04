Динамо отказало Генту в трансфере Яремчука

© fcdynamo.kiev.ua. Роман Яремчук

«Гент» хотел подписать форварда «Динамо» Романа Яремчука. Осенью 2016 года бельгийцы вышли на киевлян с предложением в 2 млн евро за полноценный трансфер футболиста, однако «Динамо» ответило отказом.



Роман Яремчук отозван из аренды в «Александрии», за которую он забил 5 мячей в первой части текущего чемпионата Украины, чтобы пройти зимние сборы в «Динамо». По словам наставника александрийцев Владимира Шарана, Сергей Ребров намерен использовать нападающего весной в качестве основного игрока.

Источник — Динамомания

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