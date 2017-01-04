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Галатасарай нацелился на защитника Ливерпуля

Турецкий клуб намерен в ближайшее время подписать Мамаду Сако

  • 04.01.2017 11:06
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mirror.co.uk. Мамаду Сако
© mirror.co.uk. Мамаду Сако

«Галатасарай» намерен усилиться 26-летним центральным защитником «Ливерпуля» Мамаду Сако.

У футболиста не заладились отношения с наставником «красных» Юргеном Клоппом, и стамбульский клуб намерен этим воспользоваться. В январе «Галатасарай» попробует взять игрока в аренду до конца сезона за €1 миллион.

В текущем сезоне Сако провел всего 5 матчей за «Ливерпуль» U-23.

Источник — Goal.com

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