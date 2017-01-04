Галатасарай нацелился на защитника Ливерпуля

«Галатасарай» намерен усилиться 26-летним центральным защитником «Ливерпуля» Мамаду Сако.
У футболиста не заладились отношения с наставником «красных» Юргеном Клоппом, и стамбульский клуб намерен этим воспользоваться. В январе «Галатасарай» попробует взять игрока в аренду до конца сезона за €1 миллион.
В текущем сезоне Сако провел всего 5 матчей за «Ливерпуль» U-23.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.