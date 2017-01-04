Пепе выбирает между Китаем и Манчестер Юнайтед

33-летний португальский центральный защитник «Реала» Пепе получил предложение от клуба китайской Суперлиги «Хэбэй Чайна Фортун». Китайцы предлагают футболисту зарплату в €15 миллионов в год.
Также Пепе активно интересуется английский «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Пепе провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, где забил 1 голи отдал 1 голевую передачу. Его ориентировочная стоимость оценивается в €6 миллионов.
Источник — Calciomercato
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