Пепе выбирает между Китаем и Манчестер Юнайтед

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33-летний португальский центральный защитник «Реала» Пепе получил предложение от клуба китайской Суперлиги «Хэбэй Чайна Фортун». Китайцы предлагают футболисту зарплату в €15 миллионов в год.

Также Пепе активно интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Пепе провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, где забил 1 голи отдал 1 голевую передачу. Его ориентировочная стоимость оценивается в €6 миллионов.

Источник — Calciomercato

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