Трабзонспор подписал защитника Спартака

© fratria.ru. Сердар Таски

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» подписал контракт с защитником российского «Спартака» Сердаром Таски. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 3,5 года, а зарплата немецкого защитника составит €2,3 млн в год.

Таски выступает за «Спартак» с лета 2013 года, вторую часть сезона-2015/16 он провел на правах аренды в немецкой «Баварии». В чемпионате России - 2016/17 он сыграл восемь матчей.

Источник — ТАСС

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