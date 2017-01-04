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Марко ДЕВИЧ: «Рубин навсегда останется в моем сердце!»

Украинский нападающий попрощался с казанским клубом

  • 04.01.2017 10:54
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ФК Рубин. Марко Девич
© ФК Рубин. Марко Девич

33-летний нападающий Марко Девич прокомментировал свой уход из казанского «Рубина», с которым у него недавно завершился контракт.

«Дорогие друзья! Я покидаю «Рубин». Я провел в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в «Рубине». Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Рубина». Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку.

«Рубин» навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперёд! Спасибо за всё!», – написал Девич в своем Instagram.

Всего за «Рубин» Девич провел 49 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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