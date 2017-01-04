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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Цели и амбиции Девича не совпадают с нашими»

Президент «Олимпика» не собирается подписывать экс-форварда «Рубина»

  • 04.01.2017 10:36
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал слухи вокруг возможного приглашения Марко Девича, ответил «Карпатам» по поводу апелляции на решение КДК и рассказал о том, какие задачи ставит клуб в новом году.

— Владислав Григорьевич, стоит ли ждать возвращения в чемпионат Украины Марко Девича, интерес к которому приписывают донецкому «Олимпику»?
— Как я уже говорил, эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Конечно, игрок такого уровня мог бы усилить любую команду, и «Олимпик» в том числе, но приглашением и переговорами по этому игроку мы не занимались.

— Девич получил «вольную» в «Рубине», следовательно, за него не надо платить, и вы можете сделать ему предложение как свободному агенту.
— Не уверен, что игрок такого уровня согласится играть в нашей команде. Думаю, что его цели и амбиции с нашими наверняка не совпадают. Кроме того, немаловажен и финансовый фактор. Вряд ли мы бы смогли удовлетворить уровень его зарплаты.

— Если говорить о селекции, вы ищите усиление на позицию нападающего?
— Конечно, в свете нашего турнирного положения и предстоящей борьбы за еврокубковые места, нам необходимо усиливаться. Тем более позиция форварда всегда актуально и нападающих на трансферном рынке ищет не только «Олимпик».

— Какие еще позиции хочет усилить Роман Санжар?
— Центрального защитника, крайнего полузащитника. Даже, наверное, в каждую линию хотелось бы пригласить сильного футболиста. Впереди будут ответственные матчи и для решения задач в команде должен быть хороший подбор игроков и конкуренция за место в составе.

— Вы уже знаете, в каком городе «Олимпик» будет проводить весенние матчи?
— У нас в приоритете Сумы. Там у нас уже появился свой болельщик и мы бы хотели продолжить выступления на «Юбилейном». Но окончательного решения в этом вопросе еще нет, переговорный процесс продолжается.

— Киев и арену им.Банникова рассматриваете для домашних матчей?
— Да, там перестелили газон, по этой арене тоже общаемся с ФФУ, ведем переговоры. Главный вопрос, как там прижился новый газон, кроме того, сам стадион еще не введен в эксплуатацию. Так что вопрос с домашним стадионом решится, очевидно, ближе к началу весенней части чемпионата.

— Вас удивило желание «Карпат» подать апелляцию на решение КДК ФФУ о переносе матча «Олимпика» с львовянами, который не состоялся из-за непогоды, на весну?
— Они бы еще позже проснулись... Насколько мне известно, сроки апелляции этого решения уже прошли. Если идти на поводу, тогда надо всем клубам и участникам Кубка тоже обжаловать решения КДК. Другие, значит, вошли в форс-мажорную ситуацию и понимают, что добиваться результата надо на футбольном поле, а не санкциями в кабинетах.

— «Олимпик» на зимние каникулы ушел на пятой строчке в турнирной таблице. Будете весной бороться за еврокубки?
— Конечно. Я думаю, что учитывая такой турнирный плацдарм, было бы грешно отказываться от борьбы за место, которое позволит выйти в еврокубки.

Артем ОМЕЛЬЯНЕНКО

Источник — MatchDay

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