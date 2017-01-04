Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов Эвертона и Севильи

© fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона» или «Севильи».

Английский клуб пытался заполучить вингера киевского клуба летом 2015 года, но не сумел договориться с руководством «Динамо» по сумме трансфера. Напомним, «ириски» предлагали за Ярмоленко 25 миллионов евро. В настоящее время «Эвертон» планирует подписать 27-летнего полузащитник за 18 млн.

Также в услугах украинца заинтересована испанская «Севилья».

Трудовое соглашение Ярмоленко рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что к Андрею проявляет интерес «Наполи».

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