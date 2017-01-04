Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов Эвертона и Севильи

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона» или «Севильи».
Английский клуб пытался заполучить вингера киевского клуба летом 2015 года, но не сумел договориться с руководством «Динамо» по сумме трансфера. Напомним, «ириски» предлагали за Ярмоленко 25 миллионов евро. В настоящее время «Эвертон» планирует подписать 27-летнего полузащитник за 18 млн.
Также в услугах украинца заинтересована испанская «Севилья».
Трудовое соглашение Ярмоленко рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что к Андрею проявляет интерес «Наполи».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Только не в АПЛ. Италия/Испания для Ярмоленко были бы лучшими вариантами.
С новым Годом!!!
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И НОВОЙ СЕРИЕЙ САНТА БАРБАРЫ))))
на играх выкладывается и в целом неплохой игрок.
Может конечно как с Коноплянкой выйдет, а может как Шева выстрелит , но ему нужен новы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.