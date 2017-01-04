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Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов Эвертона и Севильи

Английский клуб рассчитывает приобрести украинского вингера за €18 миллионов

  • 04.01.2017 10:34
  • 1851 просмотров
  • 18 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко
© fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона» или «Севильи».

Английский клуб пытался заполучить вингера киевского клуба летом 2015 года, но не сумел договориться с руководством «Динамо» по сумме трансфера. Напомним, «ириски» предлагали за Ярмоленко 25 миллионов евро. В настоящее время «Эвертон» планирует подписать 27-летнего полузащитник за 18 млн.

Также в услугах украинца заинтересована испанская «Севилья».

Трудовое соглашение Ярмоленко рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что к Андрею проявляет интерес «Наполи».

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Комментарии
    lehach08
      lehach08, 04.01.2017 10:53
    +6
    наша песня хороша начинай сначала)))
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    zhevaua
      zhevaua, 04.01.2017 10:56
    +9
    Шо опять? Ну ты это..., заходи если что. (С)
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    уух (праскурафф)
      уух (праскурафф), 04.01.2017 10:56
    +5
    "шо, опять?!" (с)
    Ссылка
    уух (праскурафф)
      уух (праскурафф), 04.01.2017 10:58
    +2
    zhevaua, 04.01.2017 10:56
    -----------------------------------------

    Ссылка
    Анна Егорова
      Анна Егорова, 04.01.2017 10:59
    -4
    это уже даже не смешно 18 тысяч гривен это реально
    Ссылка
    zhevaua
      zhevaua, 04.01.2017 11:00
    0
    уух (праскурафф), 04.01.2017 10:58
    zhevaua, 04.01.2017 10:56
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    Ссылка
    halt15
      halt15, 04.01.2017 11:00
    0
    Палата №6
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 04.01.2017 11:02
    0
    Запасаемся попкорном, ситком продолжается...
    Ссылка
    peter-sh
      peter-sh, 04.01.2017 11:24
    -1
    Севілья вже мала одного українського калістрата (однак цей був на шару) невже їй цікаво спробувати іношого на протилежному фланзі (а за цього доведеться заплатити мінімум лямів 20).
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    zhyr
      zhyr, 04.01.2017 11:28
    0
    спихніт вже його кудись і награвайте Лєднєва
    Ссылка
    Geoman
      Geoman, 04.01.2017 11:33
    +1
    18 многовато, а 10-12 вполне реально.
    Только не в АПЛ. Италия/Испания для Ярмоленко были бы лучшими вариантами.
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    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 04.01.2017 11:46
    +1
    Та Сурок на новости про то что Ярмолой кто то интересуется потратил больше бабла, чем теперь за него готовы заплатить)
    С новым Годом!!!
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    alchevskiy
      alchevskiy, 04.01.2017 11:48
    +1
    надо продавать
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    shahta-nikolaev
      shahta-nikolaev, 04.01.2017 11:52
    0
    ЕСЛИ ПРОДАДУТ ЕСТЬ ШАНС ЗАГУБИТЬ НА ЛАВКАХ ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА СБОРНОЙ!!
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И НОВОЙ СЕРИЕЙ САНТА БАРБАРЫ))))
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    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 04.01.2017 11:53
    0
    Продавать может и не надо, а вот Андрею нужен рост, он ведь не бревно,
    на играх выкладывается и в целом неплохой игрок.
    Может конечно как с Коноплянкой выйдет, а может как Шева выстрелит , но ему нужен новы
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    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 04.01.2017 11:54
    0
    Не отпустит его Гришка , а в 20 году , когда Ярмоле будет 30 - его уже никто и не захочет
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    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 04.01.2017 11:54
    0
    новый опыт , новый клуб.
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    shahta-nikolaev
      shahta-nikolaev, 04.01.2017 11:57
    0
    Василий Ковальский, 04.01.2017 11:54
    Не отпустит его Гришка , а в 20 году , когда Ярмоле будет 30 - его уже никто и не захочет
    ДАЖЕ ЖЕНА))))
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