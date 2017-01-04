Андрей ЦУРИКОВ: «Хочу вернуться в Динамо»

© Sport.ua. Андрей Цуриков

Полузащитник Андрей Цуриков, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», рассказал о планах на будущее.

- Андрей, сейчас у вас контракт с «Динамо», находитесь в аренде, не думали уйти из «Динамо»? И попробовать свои силы где-нибудь в другом клубе или даже чемпионате?

- Я и сейчас нахожусь в другом клубе. А если речь идет о полноценном контракте, то конечно, думал, но я привык бороться до конца. Конечно, как и все, хочу находиться в команде, с которой у меня полноценный контракт. Так что, как сложится дальнейшая судьба, знает только Господь Бог.



- Почему по вашему мнению не получается закрепиться в «Динамо»? Ведь сейчас в клубе идет украинизация и омоложения состава?

- Если сейчас не нахожусь там, значит, не заслужил на данном этапе. Я тяжело работаю каждый день, но решение принимаю не я. Так что этот вопрос лучше переадресовать главному тренеру.



- Как вам карьера в «Александрии»? Вы являетесь одним из опытных игроков команды...

- Впервые в своей карьере встретил такой дружный коллектив, настоящая большая семья. У нас компактный, красивый стадион, футбол в Александрии любят, президент очень много дает для команды и «Александрии» в целом, тренеры пытаются делать нас лучше, а мы выкладываемся и отдаем себя полностью в каждом матче.



- Аренда истекает через полгода, хотели бы остаться в команде?

- Не люблю загадывать наперед. Сейчас самое важное закрепиться в шестерке и быть в турнирной таблице на месте, которое позволит принимать участие в еврокубках, а дальше жизнь покажет.

Источник — 1927

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.