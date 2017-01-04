Калитвинцев подписал контракт с клубом из второй Бундеслиги

© dynamo.kiev.ua. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев подписал контракт с немецким клубом «Эрцгебире Ауэ» до 2019 года. В случае вылета команды в третью Бундеслигу, украинский футболист имеет право разорвать соглашение.

Президент «Эрцгебире Ауэ» Хельге Леонхардт рассказал подробности подписания контракта с 23-летним хавбеком.

«Калитвинцев - атакующий полузащитник, который постоянно нацелен на ворота соперников. Думаю, он поможет нам», - сказал Леонхардт.

«Это был непростой трансфер. Мы много общались. Контакты с Москвой, в особенности с экс-игроком «Динамо» Юрием Калитвинцевым, отцом Владислава, помогли ускорить переговоры с Игорем Суркисом», - добавил президент немецкого клуба.

После 17 туров «Эрцгебире Ауэ» занимает 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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