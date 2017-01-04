Антонио КОНТЕ: «Соперничество в сезоне только начинается»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о предстоящей встрече чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
«Подобные матчи серьезно мотивируют. Теперь каждая команда хочет прервать победную серию, не только «Тоттенхэм».
Если вы взглянете в турнирную таблицу, мы опережаем всего лишь на 5 очков идущий на втором месте «Ливерпуль» и на 7 очков опережаем «Манчестер Сити». В этом чемпионате серьезное соперничество, и нам лишь предстоит первый матч второй половины сезона», - сказал Конте.
Матч 20-й тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 4 января, начало в 22:00.
Источник — ФК Челси
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