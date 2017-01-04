Антонио КОНТЕ: «Соперничество в сезоне только начинается»

Похоже, я не прав, уже двое меня "минусанули", наверное они в 2008м как раз воевали )...

Ну, думаю очень многие не называли те события вторжением (особенно поначалу). Так же, как и очень...

Ніякий він не грузин, а запроданець!

А по поводу гражданства... а что, в Украине в 2008 году было возможно получить двойное гражданств...

Извиняюсь, а с какой страной в 2008 году у украинцев была война?