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Антонио КОНТЕ: «Соперничество в сезоне только начинается»

Наставник «Челси» — о предстоящем матче АПЛ против «Тоттенхэма»

  • 04.01.2017 09:19
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chelsea-fc.ru. Антонио Конте
© chelsea-fc.ru. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о предстоящей встрече чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Подобные матчи серьезно мотивируют. Теперь каждая команда хочет прервать победную серию, не только «Тоттенхэм».

Если вы взглянете в турнирную таблицу, мы опережаем всего лишь на 5 очков идущий на втором месте «Ливерпуль» и на 7 очков опережаем «Манчестер Сити». В этом чемпионате серьезное соперничество, и нам лишь предстоит первый матч второй половины сезона», - сказал Конте.

Матч 20-й тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 4 января, начало в 22:00.

Источник — ФК Челси

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