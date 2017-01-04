Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владислав ГЕЛЬЗИН: «Девич в Олимпике? Это просто слухи»

Президент «Олимпика» опроверг информацию о переходе 33-летнего форварда в донецкий клуб

  • 04.01.2017 08:26
  • 250 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин опроверг информацию о том, что Марко Девич может оказаться в донецком клубе.

«Информация по поводу подписания Девича? Это просто слухи, не более», - сказал Гельзин.

Напомним, 33-летний украинский футболист завершил выступления в «Рубине». В составе казанского клуба Девич провел 49 матчей и забил 14 голов.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.