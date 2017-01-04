Владислав ГЕЛЬЗИН: «Девич в Олимпике? Это просто слухи»

© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин опроверг информацию о том, что Марко Девич может оказаться в донецком клубе.

«Информация по поводу подписания Девича? Это просто слухи, не более», - сказал Гельзин.



Напомним, 33-летний украинский футболист завершил выступления в «Рубине». В составе казанского клуба Девич провел 49 матчей и забил 14 голов.

Источник — Xsport

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