Зинедин ЗИДАН: «Хочу, чтобы Пепе остался в Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о возможном трансфере центрального защитника Пепе в один из китайских клубов.
«Пепе – важный для «Реала» футболист. Он уже 10 лет играет в Мадриде и вошел в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в «Реале». Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А остальное мне не интересно», — сказал Зидан.
Напомним, переговоры по новому контракту Пепе зашли в тупик. Португальский футболист начал искать варианты продолжение карьеры в других клубах и уже получил несколько заманчивых предложений из Поднебесной.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.