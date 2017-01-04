Зинедин ЗИДАН: «Хочу, чтобы Пепе остался в Реале»

© marca.com. Пепе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о возможном трансфере центрального защитника Пепе в один из китайских клубов.

«Пепе – важный для «Реала» футболист. Он уже 10 лет играет в Мадриде и вошел в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в «Реале». Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А остальное мне не интересно», — сказал Зидан.

Напомним, переговоры по новому контракту Пепе зашли в тупик. Португальский футболист начал искать варианты продолжение карьеры в других клубах и уже получил несколько заманчивых предложений из Поднебесной.

Источник — As.com

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