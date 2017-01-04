Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сивасспор договорился с Ворсклой о трансфере Кобахидзе

Грузинский хавбек перейдет в клуб второго турецкого дивизиона

  • 04.01.2017 07:55
  • 391 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла. Александр Кобахидзе
© ФК Ворскла. Александр Кобахидзе

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе в зимнее трансферное окно может стать игроком «Сивасспора».

По информации турецких СМИ, полтавский клуб дал согласие на переход грузинского хавбека в стан команды из города Сивас. Детали трансфера не разглашаются.

После 16 туров «Сивасспор» занимает 3-е место в турнирной таблице второй лиги Турции.

В сезоне 2016-2017 Кобахидзе сыграл за «Ворсклу» 17 матчей, в которых забил гол и отдал четыре голевых передачи.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.