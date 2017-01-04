Сивасспор договорился с Ворсклой о трансфере Кобахидзе

© ФК Ворскла. Александр Кобахидзе

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе в зимнее трансферное окно может стать игроком «Сивасспора».

По информации турецких СМИ, полтавский клуб дал согласие на переход грузинского хавбека в стан команды из города Сивас. Детали трансфера не разглашаются.

После 16 туров «Сивасспор» занимает 3-е место в турнирной таблице второй лиги Турции.

В сезоне 2016-2017 Кобахидзе сыграл за «Ворсклу» 17 матчей, в которых забил гол и отдал четыре голевых передачи.

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