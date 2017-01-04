Луис Адриано признан худшим игроком чемпионата Италии

© acmilanspot.com. Луис Адриано

Форвард «Милана» Луис Адриано назван худшим игроком чемпионата Италии по итогам 2016 года.

Бразильский нападающий получал в среднем за матч 5,288 балла, что является наименьшим показателем среди всех футболистов Серии А.

В ближайшие дни должен состояться трансфер Адриано в «Спартак». Московский клуб приобретет 29-летнего бразильца за 1 миллион евро, а «Милан» сэкономит около 30 млн. на зарплате и бонусах игрока, чей контракт рассчитан еще на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Луис Адриано провел 7 матчей за миланскую команду, голов не забивал.

Источник — La repubblica

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