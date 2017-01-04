Кубок Испании. Сельта разгромила Валенсию, Атлетико прошел Лас-Пальмас

Кубок Испании, 1/8 финала
«Осасуна» – «Эйбар» - 0:3
Голы: 0:1 – 28 Нано, 0:2 – 75 Бебе, 0:3 – 90 Гонсалес.
«Осасуна» – Марио, Боннин, Фуэнтес (Lorea, 79), Буньюэль, Иван Маркес, Иманоль Гарсия (Чаушич, 46), Санхурхо, Тьенса, Торрес (Беренгер, 46), Леон, Риера.
«Эйбар» – Йоэль, Гальвес, дос Сантос, Арбилья, Луна (Капа, 80), Ривера, Гонсалес, Эскаланте (Рико, 68), Пенья, Нано (Кике, 73), Бебе.
Предупреждения: Арбилья (41), Фуэнтес (45), Ривера (60), Риера (86).
«Валенсия» – «Сельта» - 1:4
Голы: 0:1 – 3, пенальти Аспас, 0:2 – 14, автогол Хави Хименес, 0:3 – 19 Васс, 1:3 – 58, пенальти Парехо, 1:4 – 75 Гвидетти.
«Валенсия» – Доменек, Жоау Канселу, Хави Хименес, Сикейра, Парехо, Суарес, Перес (Солер, 46), Медран (Баккали, 61), Родриго (Рафа Мир, 79), Санти Мина, Мунир.
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Мальо, Эрнандес (Диоп, 78), Диас, Васс (Систо, 84), Радоя, Бонгонда, Аспас (Гвидетти, 72).
Предупреждения: Медран (23), Перес (25), Мунир (57), Альварес (57), Сикейра (68).
«Депортиво» – «Алавес» - 2:2
Голы: 0:1 – 3 Сантос, 0:2 – 45, пенальти Мендес, 1:2 – 73 Гама, 2:2 – 90 Хоселу.
«Депортиво» – Мартинес, Луизинью, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран, Чолак (Оскар Пинчи, 61), Гама, Борхес (Гильерме, 61), Москера, Морено (Борха Валье, 72), Хоселу.
«Алавес» – Ортола, Тео, Феддаль, Лагуардиа, Фемения, Камараса (Гарсия Карнеро, 72), Мендес, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 88), Катаи (Ибаи Гомес, 76), Сантос.
Предупреждения: Мендес (54), Крстичич (64), Луизинью (71), Гама (87), Хоселу (90).
«Лас-Пальмас» – «Атлетико» - 0:2
Голы: 0:1 – 23 Коке, 0:2 – 51 Гризманн.
«Лас-Пальмас» – Лисоаин, Гарсия Сантана, Кастельяно, Симон, Артилес, Виера (Боатенг, 73), Сантана, Падрон (Гарсия, 78), Гомес, Эль-Жар, Меса (Кастельяно, 68).
«Атлетико» – Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран (Корреа, 63), Сауль, Габи (Гайтан, 75), Гризманн, Коке, Врсалько, Гамейро (Хименес, 64).
Предупреждения: Коке (30), Габи (47), Врсалько (71), Гарсия Сантана (81), Боатенг (81).
Источник — Sport.ua
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