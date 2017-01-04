Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арсенал сотворил камбэк с 0:3, Сток обыграл Уотфорд

«Суонси» с новым тренером дожал «Кристал Пэлас»

  • 04.01.2017 00:08
  • 329 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Борнмут» – «Арсенал» - 3:3
Голы:  1:0 – 16 Дэниэлс,  2:0 – 20, пенальти Уилсон,  3:0 – 58 Фрэйзер,  3:1 – 70 Санчес,  3:2 – 75 Перес,  3:3 – 90 Жиру.

«Борнмут» – Боруц, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Смит, 68), Станислас, Кинг (Серман, 63), Уилсон (Смит, 90).
«Арсенал» – Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Габриэл, 64), Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака, Санчес, Рэмзи, Ивоби (Перес, 63), Жиру.

Предупреждения: Бельерин (32), Кук (44), Рэмзи (45), Мустафи (80), Боруц (86), Артер (90).
Удаление: Фрэнсис (82).

«Кристал Пэлас» – «Суонси» - 1:2
Голы:  0:1 – 42 Моусон,  1:1 – 83 Заа,  1:2 – 88 Ранхель.

«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Томкинс, Келли (Матч, 90), Уорд, Дилэйни, Ледли, Панчон, Кабай, Таунсенд (Сако, 53), Заа, Бентеке (Кэмпбелл, 46).
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Тэйлор (Ранхель, 71), Нотон, Моусон, Фултон (Фер, 69), Ки Сон Ен, Раутледж (Дайер, 80), Корк, Сигурдссон, Льоренте.

Предупреждения: Льоренте (15), Келли (77), Томкинс (90).

«Сток Сити» – «Уотфорд» - 2:0
Голы:  1:0 – 45 Шоукросс,  2:0 – 49 Крауч.

«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Джонсон, Адам (Уэлан, 84), Аллен, Арнаутович, Уолтерс, Крауч, Диуф (Афеллай, 68).
«Уотфорд» – Гомес, Кабуль, Бритос, Холебас, Предль (Фоливи, 81), Дукуре, Гедиура (Синклэйр, 69), Бехрами (Игало, 46), Капу, Кабаселе, Дини.

Предупреждения: Диуф (19), Дукуре (76), Кабаселе (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.