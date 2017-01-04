Арсенал сотворил камбэк с 0:3, Сток обыграл Уотфорд

«Борнмут» – «Арсенал» - 3:3
Голы: 1:0 – 16 Дэниэлс, 2:0 – 20, пенальти Уилсон, 3:0 – 58 Фрэйзер, 3:1 – 70 Санчес, 3:2 – 75 Перес, 3:3 – 90 Жиру.
«Борнмут» – Боруц, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Смит, 68), Станислас, Кинг (Серман, 63), Уилсон (Смит, 90).
«Арсенал» – Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Габриэл, 64), Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака, Санчес, Рэмзи, Ивоби (Перес, 63), Жиру.
Предупреждения: Бельерин (32), Кук (44), Рэмзи (45), Мустафи (80), Боруц (86), Артер (90).
Удаление: Фрэнсис (82).
«Кристал Пэлас» – «Суонси» - 1:2
Голы: 0:1 – 42 Моусон, 1:1 – 83 Заа, 1:2 – 88 Ранхель.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Томкинс, Келли (Матч, 90), Уорд, Дилэйни, Ледли, Панчон, Кабай, Таунсенд (Сако, 53), Заа, Бентеке (Кэмпбелл, 46).
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Тэйлор (Ранхель, 71), Нотон, Моусон, Фултон (Фер, 69), Ки Сон Ен, Раутледж (Дайер, 80), Корк, Сигурдссон, Льоренте.
Предупреждения: Льоренте (15), Келли (77), Томкинс (90).
«Сток Сити» – «Уотфорд» - 2:0
Голы: 1:0 – 45 Шоукросс, 2:0 – 49 Крауч.
«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Джонсон, Адам (Уэлан, 84), Аллен, Арнаутович, Уолтерс, Крауч, Диуф (Афеллай, 68).
«Уотфорд» – Гомес, Кабуль, Бритос, Холебас, Предль (Фоливи, 81), Дукуре, Гедиура (Синклэйр, 69), Бехрами (Игало, 46), Капу, Кабаселе, Дини.
Предупреждения: Диуф (19), Дукуре (76), Кабаселе (90).
Источник — Sport.ua
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