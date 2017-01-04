Арсенал сотворил камбэк с 0:3, Сток обыграл Уотфорд

Война... еду в Спартак... потому что я – грузин...---Охренительная логичная цепочка!!!

Не понимаю Вас, харьковчане, за шо вы Девича так любите. Он Металлист предал два раза. Лично мне ...

А что свадьба менее важна чем СБУ ???

3-3ржу не могу!фартит арсеналу)))

А че должно творится то? Лукас может и уровень Динамо, но не уровень Арсенала. С ним Арсенал влет...

трансляция сдохла почему-то. по ace stream смотрел

чувак с Карпат забил) который в Динамо не заиграл)))Лукасой жесть щас будет творится)))