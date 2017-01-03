Виктор КОВАЛЕНКО: «Нужно включаться в работу, скоро сборы»

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Полузащитник «Шахтера» рассказал, как проходит отпуск.



– Виктор, с Новым годом! Чем занимаешься в отпуске?

– В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с новым, 2017 годом! Желаю, чтобы все мечты, которые не сбылись в прошлом году, обязательно исполнились в этом. Всем крепкого здоровья, и чтобы в наступившем году мы обязательно вернулись на нашу родную «Донбасс Арену». Отпуск проходит хорошо, немножко позагорал в теплых краях. Ездили с динамовцем Артемом Бесединым в Доминикану, там виделись еще с Эдуардом Соболем, Димой Билоногом из «Звезды», Алексеем Шевченко из «Зари».



– Новый год ты где встречал?

– В Херсоне, дома в семейном кругу. Немного отдохнули, но теперь нужно включаться в работу, скоро сборы.



– Форму во время отпуска поддерживаешь?

– Да, конечно. Кроме того, в футбол играю постоянно, приглашают знакомые на разные товарищеские турниры. Но нагрузку контролирую, считаю, что это очень важно.

Источник — ФК Шахтер

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