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Виктор КОВАЛЕНКО: «Нужно включаться в работу, скоро сборы»

Хавбек «Шахтера» рассказал о том, как проводит свой отпуск

  • 03.01.2017 22:03
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ФК Шахте
© ФК Шахте

Полузащитник «Шахтера» рассказал, как проходит отпуск.

– Виктор, с Новым годом! Чем занимаешься в отпуске?
– В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с новым, 2017 годом! Желаю, чтобы все мечты, которые не сбылись в прошлом году, обязательно исполнились в этом. Всем крепкого здоровья, и чтобы в наступившем году мы обязательно вернулись на нашу родную «Донбасс Арену». Отпуск проходит хорошо, немножко позагорал в теплых краях. Ездили с динамовцем Артемом Бесединым в Доминикану, там виделись еще с Эдуардом Соболем, Димой Билоногом из «Звезды», Алексеем Шевченко из «Зари».

– Новый год ты где встречал?
– В Херсоне, дома в семейном кругу. Немного отдохнули, но теперь нужно включаться в работу, скоро сборы.

– Форму во время отпуска поддерживаешь?
– Да, конечно. Кроме того, в футбол играю постоянно, приглашают знакомые на разные товарищеские турниры. Но нагрузку контролирую, считаю, что это очень важно.

Источник — ФК Шахтер

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